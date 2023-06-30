Привлекает дельфинов: бывшая королева красоты нашла на пляже "секретный" бассейн из скал

Роз Перселл, бывшая Мисс Вселенная Ирландии, наткнулась на сокрытый в скалах бассейн, похожий на джакузи. Красивое место для купания быстро полюбили ее поклонники, которым она показала видео со своего отдыха.

Related video

Блогер Роз Перселл на этой неделе поделилась в социальных сетях своим открытием "джакузи в скальном бассейне", которое она обнаружила во время путешествия по западу Ирландии. Об этом пишет Irish Mirror.

Увлеченная туристка и любительница поплавать в диких водоемах отправилась в Клахейн в Клэр, где наткнулась на "секретный" бассейн из скал, который она назвала "ирландским джакузи".

Это небольшое место для купания становится все более популярным, поскольку любители попутешествовать совершают туда поездки, чтобы искупаться в тихой соленой воде. Скалы создают естественный барьер против морских волн, что делает это место идеальным для тех, кто впервые оказался на море и хочет насладиться штилем. Кроме того, рядом с бассейном нередко можно увидеть дельфинов.

Клэхейн — настоящая жемчужина Фото: коллаж Фокус

Роз Перселл опубликовала видео в Instagram, на котором она расслабляется в идиллическом месте под лучами палящего солнца.

"Нашла это маленькое сокровище в Лисканноре, Клахейн, Клэр, недалеко от места для купания, я просто шла вниз вдоль скал, когда прилив закончился, и наткнулась на это, а рядом с ним было еще одно! Они достаточно глубокие, по грудь! Только будьте осторожны, чтобы не было волн, и день был спокойный, чтобы море вас не застало врасплох. Как здорово!", — подписала ролик бывшая Мисс Вселенная Ирландии.

В комментариях под видео поклонники этого места для купания с восторгом писали о том, как там хорошо и спокойно.

"Последние два дня вода в Клахане была как горячая ванна, невероятно! Мои дети любят проводить дни, ловя крабов и купаясь. Клэхейн — настоящая жемчужина. Рад, что вам понравилось, Роз", — написал один из местных жителей.

Ранее Фокус писал, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.