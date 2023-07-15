Особый посыл: бриллиантовое кольцо на мизинце Меган Маркл имеет скрытое послание (фото)

У герцогини Сассекской множество прекрасных ювелирных украшений от небольших брендов до роскошных дизайнеров. Но одно кольцо было создано с особым смыслом.

Меган Маркл известна своими изящными, красивыми украшениями, которые она складывает в несколько слоев, создавая неповторимый образ. Об этом пишет Dailt Express.

Есть несколько украшений, которые она носит регулярно: обручальное кольцо и часы Cartier принцессы Дианы, но время от времени она пополняет свою коллекцию.

В прошлом году герцогиня Сассекская продемонстрировала два новых кольца с бриллиантами: для появления на праздновании платинового юбилея королевы в Лондоне и на один день во время Игр Invictus в Нидерландах.

Бриллиантовые кольца изготовлены Shiffon Co — одним из любимых ювелирных брендов Меган — и одно из них — Tennis Pinky Ring 1972.

Как сообщается на сайте, кольцо было разработано и изготовлено "в честь 50-летия Title IX, эпохального закона, проложившего путь для женщин в спорте", а "Shiffon's 1972 Tennis Pinky Ring отдает дань уважения культовому теннисному браслету".

"Эта версия нашего фирменного кольца с бриллиантами на мизинце продолжает миссию поддержки женщин: 19,72% прибыли направляется в наш инвестиционный фонд "Женщины в спорте". Этот фонд будет инвестировать в компании, финансируемые женщинами, в вертикалях, связанных со спортом, включая здоровье", — написали в своей обращении на сайте представители компании.

Украшение Меган выполнено из платины Фото: Daily Express

Кольцо изготавливается в Нью-Йорке мастерами-ремесленниками по индивидуальному заказу под размер пальца будущего владельца. Оно может быть выполнено из 18-каратного золота или платины. Украшение Меган выполнено из последнего металла. Что касается стоимости кольца, то оно стоит 2800 долларов США.

Шилпа Ярлагадда основала ювелирную компанию в 2017 году в комнате общежития Гарвардского университета.

"Когда Меган надела наше кольцо, это был просто потрясающий момент. Меня она всегда очень вдохновляла", — так прокомментировала она ношение герцогиней ее колец.

Дизайнер упомянула и о некоторых ярких моментах в карьере Меган, а именно выступлении в ООН по проблемам женщин и роли в сериале Suits.

"Все, что она делает, она делает с намерением, обдуманно и с тем смыслом, который она может привнести. Я знаю, что, когда она надевает украшение, то несет особый посыл. Мы оба очень заботимся о расширении прав и возможностей женщин, и она тоже является одним из основателей женского движения", — добавила Шилпа.

Кольцо 1972 Tennis Pinky Ring — это новая версия кольца Duet Pinky Ring, которое также есть в шкатулке Меган и которое она надевала во время съемки для журнала TIME вместе с принцем Гарри.

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