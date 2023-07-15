"Это мечта": редкая находка возрастом 115 млн лет поможет ученым узнать о древнем динозавре

Окаменелость, найденная в апреле, представляет собой берцовую кость длиной 91 сантиметр, которая, по мнению ученого, скорее всего, принадлежит акрокантозавру.

В США в штате Мэриленд обнаружен редкий костный пласт динозавра, содержащий окаменелости возрастом 115 млн лет. Об этом пишет New York Post.

Во время раскопок в парке динозавров округа Принс-Джордж в Лореле в конце апреля сотрудники и добровольцы обнаружили "самую большую окаменелость теропода в восточной части Северной Америки". Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по паркам и планированию штата Мэриленд.

Находка этого ископаемого, а также других, обнаруженных неподалеку, поможет ученым и палеонтологам узнать новые подробности о древнем динозавре.

По данным комиссии, это первый костяной пласт, найденный на территории штата более чем за столетие Фото: Maryland-National Capital Park and Planning Commission

По данным комиссии, это первый костяной пласт, найденный на территории штата более чем за столетие.

"Находка такого костяного слоя это мечта многих палеонтологов, поскольку он может дать богатую информацию о древней среде, в которой сохранились окаменелости, и предоставить более подробные сведения о вымерших животных, о которых раньше можно было узнать лишь по нескольким экземплярам. Большинство палеонтологов вынуждены пересекать всю страну или отправляться за границу, чтобы найти нечто подобное, поэтому такая редкая находка в непосредственной близости от дома — просто фантастика", — отметил в релизе Джей Пи Ходнетт, палеонтолог и координатор программ парка.

Окаменелость, найденная в апреле, представляет собой берцовую кость длиной 91 сантиметр, которая, по мнению ученого, скорее всего, принадлежит акрокантозавру — виду, длина которого оценивается в 11,5 метра, что делает его "самым крупным тероподом раннего мелового периода".

Окаменелости, найденные в парке, относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст 115 млн лет Фото: коллаж Фокус

По словам комиссии, первой костью, найденной в парке в 2018 году, была кость конечности длиной почти в 1 метр. С тех пор было найдено множество окаменелостей древних растений и животных, включая зубы динозавров, хвостовые позвонки, фрагменты раковин и "скопления карбонизированных семенных конусов".

По данным комиссии, окаменелости, найденные в парке, относятся к раннему меловому периоду и имеют возраст 115 млн лет.

"Окаменелости динозавров исключительно редки на востоке США, и среди них только в штате Мэриленд найдены динозавры раннего мелового периода. Обычно за один раз находят только одну или две кости, поэтому новое открытие костного массива окаменелостей имеет огромное значение"., — отметил в релизе Мэтью Каррано, палеонтолог из Смитсоновского института.

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