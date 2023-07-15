Знает 5 языков и изучает квантовую механику: "самая умная девочка" в 13 лет поступила в вуз

Адели Потери читает труды Стивена Хокинга, и мечтает, чтобы ей разрешили сдать выпускные экзамены в школе на два года раньше, чем другим ученикам.

Самая умная девочка Германии, 13-летняя Адела Потери, начала свою учебу в Ганноверском университете имени Лейбница. Она стала самой молодой студенткой, успешно поступив на подготовительный курс для одаренных старшеклассников, в то время как ее сверстники только заканчивают седьмой класс. Журналисты издания BILD называют ее "самой умной девочкой Германии".

В свои юные годы Адела уже освоила английский, китайский, корейский, черногорский и боснийский, она играет на фортепиано, саксофоне и гитаре. Кроме того, она изучает квантовую механику, строит модели элементарных частиц, атомов и молекул. В ближайшие дни ее ожидает экзамен по стохастике, одной из областей математики. Адела мечтает получить докторскую степень в области математики и физики, а также освоить профессию пилота. Ее самая большая мечта — полететь в космос.

Девочка вундеркинд из Ганновера

Аделе Потери из Ганновера всего 13 лет, но она уже задумывается о "важных вещах". С четырехлетнего возраста она читает свободно и заявляет: "Я хочу стать астронавтом!" В то время, когда другие дети мечтают о профессии пожарного или принцессы, Адела "поглощает" книги Стивена Хокинга о вселенной.

В настоящее время Адела является самой умной девочкой Германии и самой молодой студенткой в Ганноверском университете. В то время как ее бывшие одноклассники занимаются учебой в седьмом классе, Адела пропустила целых четыре класса. Сейчас, в одиннадцатом классе, она хотела бы избавиться от проблем школьного учебного плана.

"К сожалению, мне позволят писать выпускные экзамены только через два года. Система образования не создана для меня", — говорит она.

Адела также изучает математику и физику в университете. Она хочет получить докторскую степень в обоих этих областях и получить лицензию пилота. Профессора отмечают ее "огромное стремление к познанию".

В ближайшее время Аделе предстоит сдать экзамен по стохастике — разделом математики, связанным с теорией вероятностей.

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