Таинственно покинули 2000 лет назад: как приморский мегаполис стал городом-призраком

Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Древний город на побережье Индии был загадочно покинут около 2000 лет назад. Теперь, после систематического изучения руин, археологи считают, что знают, почему жители покинули свое поселение. Об этом пишет Science in Poland.

Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Science, уже с 1400 г. до н.э. этот приморский мегаполис, который также являлся религиозным центром, способствовал торговле между "Грецией, Персией и арабскими поселениями".

Однако, по всей видимости, жители города внезапно покинули свои сделанные из глины дома примерно в третьем веке, сообщает Science in Poland. В 2020 году археологи из Польши и Индии отправились на поиски разгадки тайны падения Сопары. Как крупный торговый центр превратился в город-призрак?

Используя неинвазивные методы, археологи методично изучали руины, которые до этого исследовались лишь бессистемно.

Археологи методично изучали руины, которые до этого исследовались лишь бессистемно Фото: Science in Poland

С помощью беспилотников специалисты создали трехмерную модель руин, площадь которых составляет менее 1 кв. мили. Кроме того, были проведены исследования на поверхности земли: металлоискатели просканировали грунт и пробурили узкие скважины, позволяющие оценить геологические условия с течением времени.

Анализ скважин показал, что около 2 тыс. лет назад водные артерии города постепенно заполнялись илом — мелким осадочным материалом, выносимым текущей водой.

Вероятно, жители Сопары покинули город из-за скопления ила в водотоке, соединявшем город с океаном и являвшемся жизненно важным центром морской торговли.

По словам исследователей, дополнительные сведения, например, о планировке города и размерах зданий, могут быть получены в ходе уже запланированных будущих раскопок и анализов.

Ранее Фокус сообщал, что на борту затонувшего корабля найдены 400-летние артефакты. В 2021 году водолазы исследовали неровности на дне реки, сделали фотографии и определили, что загадочный объект является старым затонувшим немецким судном, внутри которого находился ценный груз. Находка корабля была результатом чистого совпадения.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.