Мужчина, теща которого подарила миру ставшее вирусным сине-черное платье, хотел убить жену

Фото "платья, которое разорвало Интернет" стало вирусным в 2015 году. Знаменитости, включая Ким Кардашьян, Канье Уэста, Джастина Бибера и Тейлор Свифт активно вели спор в соцсетях, чтобы выяснить какого же цвета оно на самом деле.

В Шотладнии Кир Джонстон, чья теща присутствовала на его свадьбе в сине-черном платье, которое стало вирусным, поскольку показалось миллионам людей бело-золотым, был арестован и обвинен в покушении на убийство своей жены, сообщает The Daily Mail.

Согласно судебным документам, 38-летний мужчина обвиняется в нескольких случаях домашнего насилия в отношении своей жены Грейс, которые возникали на протяжении 11 лет. Их кульминацией стала попытка убийства, предпринятая им для установления контроля над ней. Обвинения касаются инцидентов, произошедших с апреля 2019 года по март 2022 года.

Как утверждается, 6 марта 2022 года Джонстон толкнул свою жену к стене в их доме отдыха на Внутренних Гебридах (Шотландия). Как сообщается, уроженец острова Колонсей был обвинен в суде Глазго в том, что он угрожал ее жизни и душил ее, угрожая ножом.

Как сообщает газета The Times, Джонстон также ударил свою жену кулаком в лицо через окно автомобиля, пытаясь проникнуть внутрь. Джонстон отверг все обвинения. Ожидается, что суд над ним начнется в следующем году.

Согласно судебным документам, мужчина на протяжении 11 лет иводил свою жену Фото: коллаж Фокус

Уголовные обвинения представляют собой разительный контраст Джонстона с его публичной персоной, которая появлялась в различных СМИ, когда так называемое "платье, которое разорвало Интернет" стало вирусным в 2015 году после того, как гостья свадьбы Кейтлин Макнилл сделала фотографию.

Фотография платья распространилась как лесной пожар после того, как одни правильно назвали его черно-синим, а другие уверенно утверждали, что оно бело-золотое. Новостные издания по всему миру, приняли участие в освещении этой забавной загадки.

Знаменитости, включая Ким Кардашьян, Канье Уэста, Джастина Бибера и Тейлор Свифт, также вступили в интернет-споры по поводу этой визуальной головоломки. Джонстон и его жена даже выступили на "Шоу Эллен ДеДженерес", чтобы рассказать о ее истинном цвете, получив за это 10 000 долларов и поездку в Гренаду, Испания.

Издание отмечает, что даже когда вирусная фотография генерировала до 11 000 твитов в минуту с сопутствующим хэштегом #TheDress, Джонстон якобы изводил свою жену, отслеживая ее местонахождение, оценивая ее расходы и пытаясь изолировать ее от друзей.

Ранее Фокус сообщал, что мошенник 6 лет выманивал деньги, выдавая себя за "Господа". В течение шести лет женщина по имени Эсперанса следовала "Божьим указаниям" и передала обманщику 300 000 евро. Она была уверенна, что деньги попадут в "Небесную церковь".

Также стало известно, что туристка заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов. Доминик Адамс уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака. Их отдых обошелся им в солидную сумму.