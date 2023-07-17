Сбой в "Матрице": миллионы людей сходят с ума, увидев "застывшую во времени" женщину (видео)

Неназванный пользователь TikTok поделился странным видео, на котором видно, как женщина "зависла" во время движения по улице. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 5,4 миллиона просмотров.

Миллионы людей пришли в замешательство от вирусного видеоролика, на котором женщина "замирает" посреди улицы. Об этом пишет Daily Express.

На видео, опубликованном неназванным пользователем TikTok, видно, как девушка стоит неподвижно посреди улицы, когда мимо нее на переднем плане проезжают машины. После нескольких секунд полного бездействия она продолжает идти.

С момента публикации ролик набрал более 5,4 миллиона просмотров, однако мнения комментаторов разделились.

"Почему она замерла? Черт, я теряюсь в догадках. Что за дела?" — говорит мужчина, снимавший ролик. Надпись над вирусным видеороликом также гласит: "Она была такой в течение минуты до этого".

Многие комментаторы остались в полном недоумении от этого странного видео.

"Ветер даже не шевелит ее одежду или волосы, все просто застыло [испуганный эмодзи]", — написала Кэрри Бейли, одна из зрительниц.

Однако в комментариях присутствовала и здоровая доля скептицизма.

"Мне кажется очень интересным, что в сети есть сотни видеороликов с глюками и сбоями "Матрицы", но никто никогда не видел ни одного в реальной жизни", — написал пользователь TikTok Paraaurum.

Другой комментатор добавил: "Удивительно, что у нас есть все технические возможности, все знают, но все равно ведутся на монтаж".

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