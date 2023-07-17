Покупательница "плакала и кричала": мужчина рассказал, как соседи сорвали продажу его дома

Мужчина был уверен, что у него дружеские отношения с соседями. Однако когда он начал продавать свой дом, то узнал много нового о людях, которые жили рядом с ним.

Мужчина, пытающийся продать дом, оказался в затруднительном положении после того, как его "сосед-сплетник" заставил потенциального покупателя бежать в панике. Об этом пишет The Mirror.

По словам этого расстроенного человека, еще два дня назад продажа его жилья находилась на стадии заключении контракта, и первоначально заинтересованный покупатель приехал на осмотр. Однако пока покупательница стояла на улице и обсуждал продажу с агентом по недвижимости, "любопытный" сосед подошел пообщаться с ней и в итоге рассказав ей, по его словам, полную ложь.

Пожилая женщина была настолько напугана рассказами соседей, что в итоге забежала в дом, "плача и крича", а затем и вовсе отменила сделку.

"Затем этот сосед стал рассказывать ложь о других соседях, например, что дом напротив моего — "наркопритон", а перед моим домом всегда паркуется человек, который ездит на "Харлее" и носит оружие. Все это неправда. Она отозвала свое предложение. Мы получили только первый задаток, который после уплаты судебных издержек даже не стоил бы таких хлопот. Я знаю, что, скорее всего, ничего не смогу сделать, но решил рассказать о своей истории, вдруг у кого-то появятся идеи", — написал мужчина пожелавший остаться неизвестным на популярном форуме Reddit.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Продавец дома отметил, что эта ситуация особенно озадачивает, поскольку, насколько ему было известно, они всегда хорошо ладили со своим соседом, и до недавнего инцидента у них с ним были только "позитивное взаимодействие". Не понимая его действий он решил обратиться за советом к людям на Reddit.

"Честно говоря, я бы не стал преследовать старушку. А вот за соседа я бы взялся. Применимо ли деликтное вмешательство к сделкам с недвижимостью? Если да, то вы, вероятно, сможете добиться возмещения убытков. Для начала, конечно, стоит обратиться к адвокату. Особенно потому, что ваш сосед будет продолжать это делать. Вы же знаете, что так и будет", — посоветовал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что супруги вместо квартиры по ошибке купили 120-летний заброшенный особняк. Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили.

Также стало известно, что мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная комната. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.