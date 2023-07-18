Обнародован самый мощный в мире паспорт в 2023 году: на каком месте Украина (инфографика)

За год украинский паспорт поднялся в рейтинге паспортов мира на пять пунктов.

Лондонская глобальная консалтинговая кампания Henley & Partners опубликовала новый индекс паспортов, который измеряет глобальную свободу передвижения с точки зрения того, насколько безвизовым и визовым доступом в мир пользуются разные граждане, сообщает CNN.

В течение пяти долгих лет Япония занимала первое место, но к лету 2023 года Япония отодвинулась на третье место, а новым обладателем титула стал Сингапур, граждане которого могут посещать 193 направления из 227 по всему миру без визы.

Кристиан Х. Келин, председатель правления Henley & Partners, отмечает, что за последнее десятилетие Сингапур был занят обеспечением большей свободы передвижения для своих граждан, получив безвизовый доступ к 25 новым направлениям.

"С 2013 года ОАЭ добавили впечатляющие 107 направлений к своему безвизовому счету", — говорит он. "Из стран, входящих в первую десятку, США продемонстрировали наименьший прирост в своем рейтинге, получив всего 12 дополнительных направлений", — сообщил Келин.

Азия долгое время доминировала в верхней части таблицы лидеров индекса. Сейчас Европа приходит в норму: Германия, Италия и Испания поднялись на второе место с безвизовым доступом к 190 направлениям, в то время как Япония и Южная Корея присоединились к №3 Австрии, Финляндии, Франции, Люксембургу и Швеции. Граждане этой великолепной семерки имеют доступ к 189 направлениям без предварительной визы.

Великобритания также изменила свой рейтинг и заняла 4-е место. Тем временем США опустились еще на два пункта до восьмого места, имея доступ всего к 183 безвизовым направлениям.

На самой низшей ступени индекса находится паспорт Афганистана. Граждане этой страны могут посещать только 27 пунктов назначения без предварительной визы.

На какой ступени рейтинга находится паспорт Украины

В рейтинге мировых паспортов украинский паспорт занимает 30 ступень. С 2022 года он поднялся на пять пунктов. Гражданам нашей страны открыто 146 безвизовых направлений.

Паспорт Украины занимает 30-ю ступень в рейтинге Фото: henleyglobal

Ближайшие соседи Украины занимают следующие места рейтинга:

Чешская Республика — 5

Польша — 6

Венгрия — 6

Румыния —13

Молдова — 46.

Что известно об индексе паспортов Henley

Индекс паспортов Henley основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и ранжирует 199 паспортов по всему миру. Он обновляется в режиме реального времени в течение года по мере вступления в силу изменений в визовой политике.

В своем последнем выпуске Henley & Partners отмечает, что за 18-летнюю историю рейтинга среднее количество направлений, куда путешественники могут попасть без визы, почти удвоилось: с 58 в 2006 году до 109.

Ранее, 9 июля, украинец в Польше поразил пограничников своим паспортом. В Польше на пограничном переходе в Медыке из страны не выпустили гражданина Украины. Все из-за паспорта, который мужчина предъявил пограничникам.

21 июня Фокус писал о том, что росСМИ распространили фейк о паспорте Израиля Елены Зеленской. Слова на иврите написаны обратно. Фактически страну Израиль назвали "Иларши", а имя первой леди Украины написано неправильно и тоже задом наперед ("Ксаналез").