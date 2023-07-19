Видел НЛО в джунглях: экс-морпех США утверждает, что ему угрожают "люди в черном" (видео)

Майкл Эррера опасается, что в один прекрасный день может быть убит "силами", которые пытаются скрыть тайны Пентагона об НЛО. По его словам, все началось после того, мужчина в 2009 году побывал на Суматре и увидел космический корабль.

Бывший военный Майкл Эррера утверждает, что его дом регулярно облетают вертолеты без опознавательных знаков, которые, по его мнению, связаны с солдатами в черной форме, которые уже угрожали его жизни в Индонезии. Об этом пишет Daily Star.

Бывший морской пехотинец США, сенсационно заявивший, что его подразделение наткнулось на космический корабль пришельцев, утверждает, что его преследуют. Он даже опасается, что в один прекрасный день может быть убит "силами", которые пытаются сохранить секреты Пентагона об НЛО.

Майкл Эррера был участником гуманитарной миссии ВМС США во время землетрясения на Суматре в 2009 году. После того как он попал в "засаду" военизированного подразделения, таинственные "солдаты в черном" обыскали его и отобрали фотоаппарат. Его несколько раз предупреждали, чтобы он никому не рассказывал о странном летающем аппарате похожем на летающую тарелку, который он видел в суматранских джунглях.

Иллюстративное фото Фото: Express

После многолетнего молчания о своей странной встрече он рассказал о ней в прошлом месяце на брифинге, проведенном в рамках проекта "Разоблачение" доктора Стивена Грира. Он заявил ведущему Шону Райану, что запугивание со стороны теневых сил усилилось.

"Я неоднократно сталкивался с чертовыми вертолетами, которые зависали над моим домом… Они зависали и над домом моего отца. Они опускаются так низко, что дребезжат стены и до смерти пугают животных, которые у нас есть. Собаки моего отца в этот момент сходили с ума, и он забеспокоился, потому что был дома, и сказал, что никогда не слышал ничего подобного", — сказал Майкл.

По словам бывшего военного, он снял на видео черные вертолеты без опознавательных знаков и знает, что другие разоблачители НЛО — даже люди из правительства США — подвергались подобной тактике запугивания.

"Это просто какой-то истерический фактор, сколько денег они тратят на это, чтобы попытаться запугать меня или кого-либо еще, если на то пошло. Есть некоторые выборные должностные лица и даже некоторые правительственные чиновники, о которых я знаю, что с ними происходит то же самое, потому что они рассказывали мне об этом лично", — добавил американец.

По словам бывшего военного, он снял на видео черные вертолеты без опознавательных знаков Фото: Shawn Ryan Show/YouTube

Майкл живет недалеко от аэропорта Денвера, поэтому он надеется, что правительственные контакты помогут ему отследить источник этих загадочных полетов, поскольку они будут проходить через запретное воздушное пространство аэропорта.

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