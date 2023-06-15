Похоже на НЛО: на Google Maps нашли таинственную пустоту в Долине Смерти (фото)

Долина Смерти в Калифорнии – одно из самых суровых мест в мире. Люди заметили странную область рядом с армейской базой, что вызвало яростные споры на форуме о теориях заговора.

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Таинственная пустота была замечена на Google Maps в центре Долины Смерти в Калифорнии, США. Об этом пишет Daily Star.

Странная область выглядит как гигантское НЛО с зубцами на конце, а напротив него находится почти такой же песчаный холм.

Изображение было затемнено Google, что обычно указывает на какой-то секретный правительственный объект, хотя внешний темный край четко отличим от внутренней черной области.

Однако странным это место делает то, что рядом с ним находится заброшенная лодка и армейский танк. Примечательно, что в этом районе отсутствует вода.

К этому месту ведет грунтовая дорога, а единственным признаком жизни в радиусе нескольких миль является здание военно-морской авиационной оружейной станции Чайна-Лейк. Это место описывается как "крупный военный объект", где проживают 620 военных.

Рядом с этим местом находится заброшенная лодка и армейский танк Фото: Google Maps

Однако загадочная природа пустоты вызвала дискуссию в социальных сетях в одном из многочисленных разделов Reddit, который называется "Теория заговора".

"Мы бы не смогли увидеть это на картах Google, если бы это было что-то секретное, по крайней мере, правительственное или военное", — написал один из пользователей форума.

Высказывая догадки об истинном происхождении таинственной пустоты, один человек сказал, что воспользовавшись функцией time lapse в Google Earth то можно увидеть, что это просто участок грязи в 90-х годах. По его наблюдениям странное место на карте, которое то появляется, то исчезает, было создано или появилось где-то в начале 2000-х годов.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.