Схоже на НЛО: на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті (фото)

Долина Смерті у Каліфорнії – одне з найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поряд з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змов.

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Таємнича порожнеча була помічена на Google Maps у центрі Долини Смерті у Каліфорнії, США. Про це пише Daily Star.

Дивна область виглядає як гігантське НЛО із зубцями на кінці, а навпроти нього знаходиться майже такий самий піщаний пагорб.

Зображення було затемнено Google, що зазвичай вказує на якийсь секретний урядовий об'єкт, хоча зовнішній темний край чітко відрізнятиметься від внутрішньої чорної області.

Однак дивним це місце робить те, що поряд з ним знаходиться покинутий човен та армійський танк. Примітно, що у цьому районі відсутня вода.

До цього місця веде ґрунтова дорога, а єдиною ознакою життя в радіусі кількох миль є будівля військово-морської авіаційної станції Чайна-Лейк. Це місце описується як "великий військовий об'єкт", де мешкають 620 військових.

Поруч із цим місцем знаходиться покинутий човен та армійський танк Фото: Google Maps

Однак загадкова природа порожнечі викликала дискусію у соціальних мережах в одному з численних розділів Reddit, який називається "Теорія змови".

"Ми б не змогли побачити це на картах Google, якби це було щось секретне, принаймні урядове чи військове", — написав один із користувачів форуму.

Висловлюючи здогади про справжнє походження таємничої порожнечі, одна людина сказала, що скориставшись функцією time lapse в Google Earth можна побачити, що це просто ділянка бруду в 90-х роках. За його спостереженнями, дивне місце на карті, яке то з'являється, то зникає, було створено або з'явилося десь на початку 2000-х років.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих літаючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.