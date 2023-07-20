Послание из прошлого: женщина получила таинственную открытку 1969 года (фото)

Джессика Минс получила письмо, которое "попало домой" спустя десятилетия. Открытка с изображением Триумфальной арки в Париже была адресована семье Ганьон и подписана неким Роем.

В США Джессика Минс из штата Мэн была ошеломлена, получив открытку, которая, как оказалось, была отправлена из Парижа, Франция, в 1969 году. Об этом пишет UPI.

Женщина, которая живет в своем доме в Портленде уже 17 лет, сказала, что сначала подумала, что открытка, попавшая в ее почтовый ящик в понедельник, была доставлена не по адресу.

"Сначала я подумала, что она предназначалась кому-то из моих соседей. Но потом я поняла, что она адресована первоначальным владельцам моего дома", — рассказала она газете Bangor Daily News.

Открытка с изображением Триумфальной арки в Париже была адресована семье Ганьон и подписана неким Роем.

Открытка с изображением Триумфальной арки в Париже была адресована семье Ганьон Фото: Facebook/Jessica Means

"Дорогие друзья, — писал Рой, — к тому времени, когда вы получите это письмо, я уже давно буду дома, но мне кажется уместным послать его с Эйфелевой башни, где я сейчас нахожусь. У меня нет возможности увидеть многое, но мне очень весело".

На открытке стоит французский штемпель от 15 марта 1969 г., но на ней также есть новая марка и штемпель от 12 июля 2023 г. из Таллахасси, штат Флорида. По словам Джессики, кто-то также недавно написал "или нынешний житель" после имен адресатов.

Рене Альберия Ганьон родился в Квебеке в 1905 году и умер в 1988 году. Его жена, Роза Рашель Ганьон, умерла в возрасте 90 лет в 2002 году. В некрологе Рене Ганьона сообщается, что его дочь была замужем за человеком по имени Рой Зальцман, и в 1988 г. супруги проживали в Бельгии.

Открытка была отправлена из Парижа, Франция, в 1969 году Фото: Facebook/Jessica Means

Согласно записям, другие родственники оказались во Флориде. Минс предположила, что кто-то из этих родственников мог наткнуться на старую открытку и решил отправить ее по почте.

"Я бы хотела сказать спасибо тому, кто решил поставить марку на открытку и опустить ее в почту 12 июля. Я уверена, что они знали, что адресаты уже давно ушли, но все равно решили отправить ее по почте. Я просто хочу, чтобы этот человек знал, что открытка не только дошла до адресата, но и что этот маленький, простой жест сделал мой день", — сказала она.

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