Точность пугает: Нострадамус предсказал смертоносную жару в Европе в 2023 году

Очередное предсказание французского астролога Нострадамуса скорее всего сбылось. Палящая жара, которая бушует сейчас в Европе, грозит побить температурные рекорды.

Французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, похоже, предсказал палящую жару, от которой в настоящее время страдает большая часть Европы. Об этом пишет Daily Star.

В известной книге Нострадамуса "Пророчества", опубликованной около 500 лет назад, содержится целый ряд сбывшихся предсказаний, включая Французскую революцию, приход к власти Адольфа Гитлера и сброс атомных бомб на Японию.

В другой книге, переосмысливающей его работу и вышедшей в 2005 г., даже было высказано предположение, что он предсказал смерть королевы в 2022 г. (в результате книга попала на первое место в списке бестселлеров The Sunday Times).

Метеорологи предупреждают, что температура может быть еще выше Фото: EPA

Теперь, похоже, сбылось одно из предсказаний Нострадамуса на 2023 г., в котором содержится несколько пугающе точных деталей, касающихся жары в Европе.

"Как солнце, голова будет искать сияющее море: Живая рыба в Черном море вся сварится. Когда Родос и Генуя полуголодными будут, местный народ, чтобы их разделывать, будет трудиться", — писал он намекая на палящую погоду и повышение температуры моря.

Греческий остров Родос оказался в числе мест, наиболее пострадавших от знойной жары: температура там достигает 40°C. В результате лесных пожаров одна британская семья решила отказаться от отпуска стоимостью 2500 фунтов стерлингов и вернуться с запланированного отдыха уже на этой неделе.

"Это было удушье. Я работала в Техасе и по всему миру, но это было просто удушье. От него теряешь сознание и кружится голова. От этого можно почувствовать недомогание, и у нас пропал аппетит — мы не могли много есть. В будущем, если я поеду куда-нибудь в южную Европу, я буду ехать в мае и избегать июля и августа. Особенно с детьми, я обязательно изменю свои планы на будущее и буду избегать подобных мест в это время года", — рассказала Салли Урвин, приехавшая на Родос с сыновьями-подростками.

В настоящее время рекордная температура для Европы составляет 48,8C Фото: Shutterstock

В Генуе объявлено желтое предупреждение о тепловой волне, хотя этот город на севере Италии далеко не самый пострадавший от нее. В других частях страны температура достигла 40 градусов. Отмечаются многочисленные случаи смерти от жары.

В настоящее время рекордная температура для Европы составляет 48,8C (на Сардинии в 2021 г.). Метеорологи предупреждают, что вскоре этот показатель может быть превышен.

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