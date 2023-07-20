Придумал хитрую схему для экономии: авиакомпания запретила подростку летать своими рейсами

Способ, который использовал Логан Парсонс, известен под названием "skiplagging". Он и правда может сэкономить пассажирам небольшое количество денег, но в случае поимки у них могут возникнуть проблемы с авиакомпанией.

В США 17-летнему подростку Логану Парсонсу запретили летать с American Airlines в течение трех лет после того, как он использовал обманную схему, чтобы сэкономить 250 долларов на путешествии из Флориды в Северную Каролину, забронировав билет в Нью-Йорк. Об этом пишет Unilad.

Иногда, когда люди бронируют билет на прямой рейс до конечного пункта назначения, он обходится дороже, чем если бы они использовали его в качестве места пересадки. Поэтому некоторые хитрецы стали бронировать былеты в пункт назначения, в который они не собираются лететь, и просто пропускать стыковочный рейс.

Такой способ известен под названием "skiplagging", и хотя он может сэкономить пассажирам небольшое количество денег, но в случае поимки у них могут возникнуть большие проблемы с авиакомпанией.

Подросток Логан Парсонс убедился в этом на собственном опыте, когда захотел перелететь из Гейнсвилла (штат Флорида) в Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Прямой рейс обошелся бы ему в кругленькую сумму. Однако мальчик обнаружил, что если вместо этого он полетит из Флориды в Нью-Йорк с пересадкой в Шарлотте, то это позволит ему сэкономить изрядную сумму.

Семья Парсонс, с Логаном слева Фото: Facebook/Lisa Cain Parsons

Поэтому он забронировал билет до Нью-Йорка, а когда приземлился в Шарлотте, где находился его конечный пункт назначения, планировал просто уйти и не садиться на следующий рейс.

Но его планы были нарушены, когда служба безопасности аэропорта зафиксировала его удостоверение личности, выданное в Северной Каролине, и отвела его в комнату для допроса, как утверждает его отец Хантер. В беседе с изданием Insider отец мальчика заявил, что 17-летнему подростку теперь запрещено летать с American Airlines в течение трех лет за этот шаг.

Большинство авиакомпаний не допускают подобной практики, поскольку в этом случае они теряют деньги, и будут преследовать всех, кто будет уличен в использовании этого метода.

По словам семьи Логана, стоимость перелета из Флориды в Нью-Йорк через Северную Каролину составила около 150 долларов, в то время как прямой рейс из Флориды в Северную Каролину стоил более 400 долларов.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).