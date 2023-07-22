Ищут пропавшую невесту: женщина вышла замуж за 27 человек и сбежала с деньгами и золотом

После свадьбы женщина исчезала из дома своего новоиспеченного мужа, забрав с собой его деньги и драгоценные украшения. За период преступной деятельности мошенница успела "окрутить" и обворовать как минимум 27 мужчин.

В Индии полиция ведет поиски мошенницы, которая умудрилась стать женой десятков мужчин, а затем, используя их доверие, похитила у них деньги и драгоценности, после чего скрылась. Об этом пишет News9Live.

В городе Сринагар, на территории Джамму и Кашмира, была совершена серия преступлений, связанных с хитрым планом женщины, которую предположительно зовут Аврат. Она действовала совместно с несколькими сообщниками, включая свах, которые занимались поиском состоятельных мужчин. Затем они предоставляли потенциальным женихам фотографии "невесты" и убеждали их вступить в брак с ней.

Однако после свадьбы женщина исчезала из дома своего новоиспеченного мужа, унося с собой его деньги и драгоценные украшения. За период ее преступной деятельности она смогла выйти замуж и обворовать как минимум 27 мужчин.

Местные правоохранительные органы активно работают над поимкой этой сообразительной преступницы и ее сообщников, чтобы предотвратить дальнейшие случаи мошенничества и обеспечить безопасность общества.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Один из пострадавших рассказал о хитроумной уловке Аврат перед своим побегом. Она утверждала, что срочно должна повидаться с родителями, чтобы уладить какие-то важные дела. От другого состоятельного мужа она сбежала его во время совместной поездки в клинику. В одном из случаев мошенница вернула деньги отцу обманутого жениха, однако не разъясняется, как женщина сделала это.

Издание отмечает, что мошенники использовали фиктивные имена, фальшивые документы, а также предоставляли поддельные адреса и номера телефонов. Сама же "невеста" действовала под разными именами, такими как Джахин, Ильяса и Шахина. Точная сумма похищенных денег не уточняется.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.