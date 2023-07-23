"Никогда не видел ничего подобного": рыбак заметил редчайших розовых дельфинов (видео)

Турман Гастин, который смог снять млекопитающих на видео, занимается рыбной ловлей уже больше 20 лет. Мужчина рассказал, что привык к наблюдениям за дельфинами в этом районе, но эта встреча застала его врасплох.

Турман Гастин и его неназванная подруга рыбачили недалеко от побережья Хэкберри (штат Луизиана, США), когда заметили в море двух редчайших розовых дельфинов, которых они никак не ожидали увидеть. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, который смог снять млекопитающих на видео, занимается рыбной ловлей уже больше 20 лет. 12 июля он заметил не одного, а сразу двух розовых дельфинов в округе Камерон недалеко от Мексиканского залива и поделился этим роликом в Facebook, который позже стал вирусным.

Гастин рассказал CBS News, что, несмотря на то, что он привык к наблюдениям за дельфинами в этом районе, но эта встреча застала его врасплох.

"Когда мы плыли, я заметил что-то прямо под водой. Я остановился и начал записывать на телефон. Я никогда не видел ничего подобного и просто хотел сохранить воспоминания", — сказал он.

Американец описал неожиданную встречу, как "незабываемую" Фото: USA Today

Американец описал неожиданную встречу, как "незабываемую".

"Я все время хожу на рыбалку. Это была моя третья поездка в Луизиану в этом году. Мне очень повезло, потому что такие дельфины встречаются крайне редко. Люди, прожившие там всю свою жизнь, не видели ничего подобного", — сказал рыбак.

Данные от Института голубого мира свидетельствуют о редкой встречаемости дельфинов с розовой или белой окраской, и часто таких особей связывают с альбинизмом. К сожалению, эти уникальные существа привлекают особое внимание людей и могут подвергаться захвату и содержанию в неволе.

По информации от USA Today, дельфин, с которым столкнулся Гастин, мог быть Пинки — известным дельфином из южной Луизианы. Он впервые был замечен в 2007 году в реке Кальказье и обладает схожими характеристиками.

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