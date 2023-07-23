Смертельная ловушка: исследователь показал пещеру с кристаллами-убийцами (фото)

Впечатляющая и в то же время опасная пещера Naica оставалась одной из тайн Земли на протяжении тысячелетий. В 2000 году два ничего не подозревающих шахтера наткнулись на это чудо природы, получившее название "Гигантская хрустальная пещера".

53-летний канадский исследователь Джордж Курунис был одним из немногих, кто осмелился войти в красивую, но смертельно опасную хрустальную пещеру Naica в Мексике. Об этом пишет The Sun.

Пещера, скрытая на глубине почти 305 метров под землей, заполнена огромными кристаллами, способными убить посетителей в считанные минуты. К стенам обжигающе горячей пещеры прикреплены сотни кристаллов, которые непрерывно растут уже не менее полумиллиона лет.

Ослепительные осколки, похожие на стекло, находятся глубоко под горой Сьерра-де-Наика в самом сердце штата Чиуауа, их длина достигает 11 метров, а вес — 55 тонн.

В 2000 году два ничего не подозревающих шахтера наткнулись на эту пещеру Фото: The Sun

Исследователь рассказал, что это самое удивительное место, которое он когда-либо посещал, а мужчина успел побывать "в диких местах" по всему миру.

"Это восхитительно, это действительно так. Я был одним из немногих, кому посчастливилось побывать в этой пещере много лет назад, когда она еще была доступна. Сейчас эта возможность утрачена, но это все равно, что попасть на другую планету. Температура воздуха просто невыносима — так жарко и так влажно, что воздух бьет по лицу, как молотком", — сказал он.

Несмотря на то, что пещера обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы стать идеальным туристическим объектом, она имеет все признаки смертельной ловушки. Воздух внутри кислотный, температура может достигать 58°C, а влажность — около 100%. Но даже в теплозащитных костюмах и дыхательных аппаратах посетители могут выдержать в пещере всего 15-60 минут, после чего могут потерять сознание.

Ослепительные осколки, похожие на стекло, находятся глубоко под горой Сьерра-де-Наика Фото: The Sun

"Оглядываешься вокруг, и кажется, что это крепость одиночества Супермена. Все эти гигантские кристаллы создают ощущение, что находишься на чужой планете. Это было так красиво, но каждая клеточка твоего тела кричит тебе, чтобы ты уходил, потому что в такой экстремальной среде с высокой температурой и влажностью ты очень быстро перегреваешься. Но именно это делает ее еще более прекрасной, потому что ты знаешь, что твое время там очень ограничено. Это делает ее действительно особенной", — добавил Джордж.

Впечатляющая и в то же время опасная пещера Naica оставалась одной из тайн Земли на протяжении тысячелетий. Два ничего не подозревающих шахтера наткнулись на это чудо природы, получившее название "Гигантская хрустальная пещера", в 2000 году при прокладке нового тоннеля для горнодобывающей компании. Над ними возвышались бесконечные светящиеся молочно-белые кристаллы — одни из самых крупных из когда-либо обнаруженных. Ученые, рискнувшие своей жизнью и проникшие в пещеру, считают, что для их роста могло потребоваться от 500 000 до 900 000 лет.

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