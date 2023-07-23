Опередил Хокинга и Эйнштейна: 11-летний мальчик получил максимальный результат теста на IQ

Мама рекордсмена рассказала о том, как ее сын по имени Адриан смог добиться таких успехов. По словам женщины, ее ребенок начал читать с двух лет.

В Великобритании гениальный 11-летний ребенок Адриан Ли превзошел по показателям IQ Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, войдя в один процент лучших в мире. Об этом пишет The Mirror.

Считается, что общепризнанные гении набрали 160 баллов, в то время как чудо-малыш набрал 162 балла в тесте Mensa IQ. Адриан, живущий в Барнете (Лондон) после переезда из Гонконга, входит в один процент лучших в мире по результатам этого теста.

Его мама, Рейчел, говорит, что признаки отличия проявлялись у него с раннего детства. Уже в два года он мог прочитать слово "университет" с идеальным произношением, хотя не имел ни малейшего представления о том, что это слово означает. По словам женщины, ее сын с двух лет увлекается книгами и ежедневно читает. В детском саду он начал читать полный текст своих любимых книг о "Звездных войнах".

"Адриан даже начал писать романы, когда ему было восемь лет, которые он с гордостью назвал серией "Monster Quest" с захватывающими приключенческими историями. Сейчас он пишет роман о Древнем Риме для подростков, который, надеюсь, будет опубликован к осени этого года", — рассказала горда мама.

Она добавила, что Адриан получил несколько академических наград в начальной школе и любит тесты и экзамены.

Адриан мечтает стать кардиологом и лучшим врачом в мире Фото: The Mirror

В сентябре мальчик собирается поступить в школу королевы Елизаветы в Барнете, где он надеется встретить ребят с такими же талантами. Помимо успехов в учебе, Адриан любит шахматы, сквош, фехтование, лыжи, настольный теннис, тхэквондо, греблю и многое другое.

"Сначала я думал только о том, чтобы набрать 148 баллов для вступления в общество Mensa IQ… Я никогда, никогда не думал, что смогу приблизиться к 160 баллам, которые были у Эйнштейна. Это было так удивительно и эмоционально для меня. Возможно, когда-нибудь я смогу осуществить свою мечту — стать кардиологом, получить степень в Кембридже и стать лучшим врачом в мире!" — рассказал сам мальчик.

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