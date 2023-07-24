Миф или реальность: история самого известно "путешественника во времени" из Украины (видео)

В 2006 году на одной из улиц Киева появился старомодно одетый молодой человек с пленочным фотоаппаратом, который расспрашивал прохожих, где он находится и какой сейчас год.

Популярный ютубер Джо Скотт считает, что смог разгадать тайну "путешественника во времени" Сергея Пономаренко из Украины. Мужчина, который родился в 1932 году, якобы оказался в 2006 году. Он не понимал где находится и что с ним случилось. Об этом пишет Daily Star.

История Сергея Пономаренко получила широкую огласку после того, как он начал утверждать, что живет в прошлом. Этот человек появился в Киеве примерно в 2006 году и заявил сотрудникам полиции, что он из 1930-х годов. Мужчина имел при себе старомодный фотоаппарат и паспорт, в котором его год рождения был указан как 1932-й. Поскольку ситуация была довольно странной, а незнакомец чувствовал себя не лучшим образом, было решено отправить его в частную клинику и показать психологу.

Мужчина имел при себе паспорт, в котором его год рождения был указан как 1932-й Фото: thedecoderx/TikTok

На первом приеме у доктора, "человек из прошлого" рассказал о своем последнем воспоминании, которое связано с летающей тарелкой. Он пытался снять ее на свой фотоаппарат, но после этого внезапно оказался в незнакомой обстановке.

Проявка пленки из фотоаппарата показала несколько снимков сделанных в 1950-з годах. На одном из них мужчина запечатлен со своей подругой, которая позже получит от него "фото из будущего". Кроме этого был кадр, на котором по словам Сергея видно то самое НЛО. После второго приема у врача Пономаренко якобы вышел из кабинета, вошел в свою палату и исчез.

В социальных сетях по сей день ведутся споры по поводу правдивости этой истории. Во что верить, решайте сами, однако один из пользователей YouTube считает, что смог раскрыть тайну "путешественника во времени", ведь все доказательства безумной теории были связаны с изображением, которое первоначально считалось сделанным в 2050 году. На нем Сергей изображен уже пожилым человеком. Считается, что мужчина якобы отправил его своей подруге. По мнению ютубера Джо Скотта оно могло быть "клонировано", так как на нем может быть изображен Эмпайр-стейт-билдинг и другие небоскребы.

Он утверждает, что изображения в паспорте и за его пределами были взяты из документального фильма, показанного по украинскому телевидению под названием "Пришельцы". Однако в шоу есть ряд неточностей, поэтому ютубер решил разрушить миф о путешествиях во времени в своем видео, которое набрало более 5 миллионов просмотров.

"Похоже, что "самый убедительный путешественник во времени" уже не так убедителен, как раньше", — сказал Джо Скотт.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.