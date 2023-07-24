"Победа меняет жизнь": в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн

Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз. Мужчина выбрал единовременную выплату в размере около 1 млн долларов.

Житель округа Окленд, штат Мичиган (США) с удивлением обнаружил, что он выиграл 1,5 млн долларов в игре Lotto 47 Double Play. Об этом пишет UPI.

Мужчина увидел в интернете сообщение о том, что кто-то выиграл в лотерею Lotto 47 Double Play. Он узнал место, но не думал, что стал победителем.

"Как только я проверил свой билет, в голове у меня пронеслась мысль о том, как я могу использовать эти деньги для своей семьи", — рассказал игрок, пожелавший остаться неизвестным.

Он купил свой выигрышный билет в магазине Carnival Market в Понтиаке, штат Мичиган. Выигрышными номерами оказались 20-25-26-27-36-44.

Недавно американец посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой крупный приз. Он решил получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере около 1 млн долларов, а не в виде аннуитетных платежей на всю сумму.

"Победа меняет жизнь и означает финансовую безопасность для моей семьи", — сказал победитель.

Стоимость каждой игры в Lotto 47 составляет всего доллар. Игроки выбирают шесть номеров от 1 до 47, чтобы получить шанс выиграть джекпот, размер которого начинается с $1 млн и растет до тех пор, пока кто-то его не выиграет.

Ранее Фокус сообщал, что в США ищут счастливчика, который сорвал один из крупнейших джекпотов. Главный приз в размере 1,08 млрд долларов является третьим по величине за всю историю игры, начавшейся в 1992 году. Джекпот начал расти с 19 апреля и следующие 38 розыгрышей только становился больше.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.