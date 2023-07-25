$16 тысяч вместо войны: экс-консул РФ из Запорожья победила в конкурсе кулинаров в Уругвае

По словам российского экс-дипломата Екатерины Германович, она не могла работать на Россию, которая напала на ее Родину и принесла столько боли и слез. На конкурсе она победила благодаря украинскому медовику.

Бывшая российская гражданка Екатерина Германович оставила работу в консульстве РФ из-за вторжения России в Украину. После этого она начала печь торты и победила на кулинарном конкурсе в Уругвае. О деталях ее прошлой карьеры и новой жизни говорится в интервью агентству AFP.

40-летняя женщина отказалась от дипломатической карьеры и переквалифицировалась в кулинара, рассказала она в интервью. После этого приняла участие в кулинарном конкурсе Bake Off Uruguay с призовым фондом около 16 тыс. долл. (или 600 тыс. песо).

Екатерина Германович рассказала, что родилась в Запорожье, но в детском возрасте вместе с родителями и сестрами переехала в Москву. Позже получила дипломатическое образование и строила карьеру в МИД РФ. По состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину работала в должности консула в Монтевидео — крупнейшем городе Уругвая.

Подрастая, ребенком часто посещала Украину — Запорожье и Крым, — вспоминала Екатерина. Поэтому после вторжения РФ ее поразило и само нападение, и то, как с ней прекратили общаться родственники из Киева.

В марте 2022 года Германович подала в отставку. Описывая свое состояние в то время, она сравнила войну с болью: "это боль, которая никогда не исчезнет". Женщина не могла представить, как будет работать на правительство, которое "бомбит мою страну". Поэтому отказалась от 10-летней карьеры в дипломатии и осталась без работы в далеком Уругвае.

Екатерина до сих пор имеет гражданство РФ, говорится в материале журналистов. Однако построила новую жизнь в Уругвае — начала печь торты и создавать десерты. Приняла участие в кулинарном конкурсе Bake Off Uruguay и победила, соревнуясь с 14-ю соперниками.

Екатерина Германович — победительница Bake Off Uruguay

Некоторые детали пребывания в конкурсном лагере Екатерина показала на странице Instagram. Рассказала, что в лагере была достаточно дружелюбная атмосфера — об этом свидетельствуют ее фотографии рядом с соперниками.

Екатерина Германович — рядом с соперницами

Победу женщина посвятила своей бабушке: "Моя бабушка была моим вдохновением. Именно она имела терпение научить меня и моих сестер готовить".

Победный рецепт — украинский медовик. Ингредиенты и процесс приготовления Германович описала в соцсети.

Екатерина Германович поделилась рецептом медовика, который принес пеермогу

Сейчас Екатерина ждет третьего ребенка от камерунского футболиста Алена Йомби и планирует открыть отдел десертов в суши-ресторане в Монтевидео. Возвращаться в Россию не планирует, особенно учитывая то, что имеет 16-летнего сына, которому грозит мобилизация в российскую армию.

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