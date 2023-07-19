В Италии мужчина избил подростка за критику РФ: OSINT-расследователи назвали нападавшего (фото, видео)
На видео видно, как взрослый мужчина набросился на несовершеннолетнего парня, который сказал несколько слов о пребывании россиян в Европе.
OSINT-расследователи из сообщества Molfar изучили видео из Италии, на котором неизвестный мужчина избил несовершеннолетнего парня. Перед нападением парень сделал замечание относительно присутствия россиян в Европе. После этого мужчина набросился на него с побоями. О событии и деталях расследования говорится в Telegram-канале "Molfar про OSINT".
Автор канала опубликовал видео, которое снимал парень. Как выяснилось, он обнаружил в итальянском городе Феррара мужчину и женщину, которые, по его мнению, были россиянами. Юноша заметил, что им ни к чему прогулки по Европе, ведь у них на родине говорят о "загнивающем западе".
Через мгновение на 17-летнего набросился взрослый мужчина — толкал его и, возможно, нанес несколько ударов. За кадром было слышно, как русскоязычная жена называет его "Андрей".
Отметим, по видео не ясно, откуда происходит парень, на которого напали. Предполагают, что он украинец — но это не подтверждено.
Расследователи изучили запись и выяснил имя лица, которое защищало "русский мир" в Италии.
Мужчину, который набросился на несовершеннолетнего, зовут Андрей Дер-Батин. Он родился 2 апреля 1982 года, по происхождению, возможно, серб. Контакты отыскались благодаря аккаунту в запрещенной российской соцсети. Место жительства — город Хильдесхайм в Германии.
Отметим, пока в сети не опубликована реакция украинского посольства на событие в Италии. В частности, в последнем сообщении на Facebook и в Twitter говорится об угрозе экспорта зерна в результате ракетных обстрелов портов Украины. Среди предыдущих сообщений упоминаний об инциденте нет.
Напоминаем, 7 июля в сети опубликовали видео, на котором зафиксированы кадры избиения россиянина в Турции. Позже стало известно, что он вел себя неадекватно, за что и получил определенное количество побоев от охранников.
Несколькими месяцами ранее — в феврале 2023 года — в турецком же отеле избили группу футболистов из России. Как выяснилось, стычка произошла между украинской футбольной командой "Минай" и российской командой "Шинник". Причина драки — хулиганские поступки спортсменов из РФ.