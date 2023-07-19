В Италии мужчина избил подростка за критику РФ: OSINT-расследователи назвали нападавшего (фото, видео)

На видео видно, как взрослый мужчина набросился на несовершеннолетнего парня, который сказал несколько слов о пребывании россиян в Европе.

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OSINT-расследователи из сообщества Molfar изучили видео из Италии, на котором неизвестный мужчина избил несовершеннолетнего парня. Перед нападением парень сделал замечание относительно присутствия россиян в Европе. После этого мужчина набросился на него с побоями. О событии и деталях расследования говорится в Telegram-канале "Molfar про OSINT".

Автор канала опубликовал видео, которое снимал парень. Как выяснилось, он обнаружил в итальянском городе Феррара мужчину и женщину, которые, по его мнению, были россиянами. Юноша заметил, что им ни к чему прогулки по Европе, ведь у них на родине говорят о "загнивающем западе".

Через мгновение на 17-летнего набросился взрослый мужчина — толкал его и, возможно, нанес несколько ударов. За кадром было слышно, как русскоязычная жена называет его "Андрей".

Семейная пара, причастная к избиению в Италии Фото: Скриншот

Отметим, по видео не ясно, откуда происходит парень, на которого напали. Предполагают, что он украинец — но это не подтверждено.

Избиение подростка в Италии

Расследователи изучили запись и выяснил имя лица, которое защищало "русский мир" в Италии.

Мужчину, который набросился на несовершеннолетнего, зовут Андрей Дер-Батин. Он родился 2 апреля 1982 года, по происхождению, возможно, серб. Контакты отыскались благодаря аккаунту в запрещенной российской соцсети. Место жительства — город Хильдесхайм в Германии.

Мужчина, причастный к избиению в Италии Фото: Скриншот

Отметим, пока в сети не опубликована реакция украинского посольства на событие в Италии. В частности, в последнем сообщении на Facebook и в Twitter говорится об угрозе экспорта зерна в результате ракетных обстрелов портов Украины. Среди предыдущих сообщений упоминаний об инциденте нет.

Напоминаем, 7 июля в сети опубликовали видео, на котором зафиксированы кадры избиения россиянина в Турции. Позже стало известно, что он вел себя неадекватно, за что и получил определенное количество побоев от охранников.

Несколькими месяцами ранее — в феврале 2023 года — в турецком же отеле избили группу футболистов из России. Как выяснилось, стычка произошла между украинской футбольной командой "Минай" и российской командой "Шинник". Причина драки — хулиганские поступки спортсменов из РФ.