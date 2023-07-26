Невесту к алтарю проводил полицейский, который отправил ее отца в тюрьму (видео)

15 мужчин проводили Айви Джейкобсен к алтарю во время свадьбы на природе. Среди них был полицейский, который отправил ее отца за решетку. Трогательный ролик стал вирусным и набрал более 12,4 млн просмотров.

Во время свадебной церемонии в США невесту Айви Джейкобсен проводил к алтарю сотрудник полиции, который ранее посадил ее отца в тюрьму. Об этом пишет New York Post.

Девушка, являющаяся офицером полиции штата Вашингтон, которая недавно связала себя узами брака с заместителем шерифа, стала звездой социальных сетей после того, как 15 мужчин проводили ее к алтарю во время свадьбы на природе. Среди них был полицейский, который арестовал ее отца, когда она была подростком.

"В 16 лет наша невеста сыграла ключевую роль в том, чтобы ее жестокий отец оказался в тюрьме", — написала организатор свадьбы Карра.

Трогательный ролик набрал более 12,4 млн просмотров.

15 мужчин проводили Айви Джейкобсен к алтарю во время свадьбы на природе Фото: коллаж Фокус

"В день своей свадьбы она попросила 15 самых важных мужчин в своей жизни проводить ее к алтарю. Среди них были ее брат, деверь, детские тренеры и полицейский, арестовавший ее отца", — добавила Карра.

В ходе церемонии двое мужчин, стоявших по обе стороны травянистой дорожки, взяли под руки 28-летнюю невесту. Пройдя несколько шагов, они передали Айви следующей группе мужчин, которые продолжили ее сопровождение.

На вопрос священника: "Кто дает этой женщине право выйти замуж за этого мужчину?" — толпа сопровождающих невесты громко ответила в унисон: "Мы".

Пользователи социальной сети в комментариях были тронуты этой историей и признались, что она их сильно впечатлила.

В ответ на это, Джейкосбен поблагодарила за приятные слова и напомнила, что прошедшие травмы не должны стать пожизненной ловушкой для человека. По ее словам, у каждого есть история, которая формирует его.

"Это и делает нас личностью и дает нам силы двигаться вперед. Именно поэтому я делаю то, что делаю", — добавила уже замужняя женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.