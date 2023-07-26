Думала, что обман: женщина получила тысячи долларов в наследство от "незнакомца" (фото)

Анна Филлипс получила долю в 320 тысяч долларов из состояния пожилого родственника, хотя никогда с ним не встречалась.

65-летняя доктор Анна Филлипс, которая работает в Киргизии, была уверена в том, что ее обманывают, когда ей сообщили, что она унаследовала небольшое состояние от неизвестного родственника. Об этом пишет Daily Star.

Женщина получила долю в 320 тысяч долларов из состояния пожилого родственника, хотя никогда с ним не встречалась. Джордж Андерсон умер в доме престарелых в Мерсисайде (Англия), не имея ни завещания, ни ближайших родственников. Экспертам из телесериала BBC "Охотники за наследниками" удалось разыскать 26 бенефициаров.

Дэнни Курран из компании Finders International, крупнейшей в Великобритании профессиональной фирмы, занимающейся генеалогией завещаний, помог с розыском давно потерянного члена семьи.

Дэнни Курран помог отыскать дальную родственицу покойного мужчины Фото: Finders International WS

У Джорджа был один ребенок, но он так и не женился, и когда эксперты занялись изучением его семейного древа, это привело к тому, что потенциальные наследники оказались в разных уголках мира. Анна Филлипс, учительница рисования в международной школе в Киргизии, была одной из 26 наследниц имущества этого человека.

"Я получила письмо от Finders International о Джордже Андерсоне. Я сразу же подумала, что это мошенничество. Я никогда в жизни не слышала о нем. А чуть позже, когда я возвращалась домой после рабочего дня, мне позвонили. Это было просто нереально — услышать, что я являюсь родственником этого мужчины, которого никогда не знала. Меня разыскали как бенефициара его имущества. Это было совершенно невероятно", — рассказала в интервью газете Liverpool Echo женщина.

Джордж был сыном Элизабет Филлипс и Джорджа Андерсона, которые поженились в 1937 году. Его отец умер в 1969 году, а мать — в 1998 году. Мать Джорджа была одной из десяти детей, четверо из которых умерли в младенчестве. Один из братьев Элизабет, Томас Филипс, является дедом Анны. Таким образом, мать Джорджа и ее дед были родными братом и сестрой.

"Очень жаль, что я никогда не знала его и что мы никогда не встречались. Теперь я понимаю, как я связана с ним, но никогда бы не догадалась об этом сама. Весь этот процесс помог нам восстановить связь с дальними родственниками, а возможность иметь полностью составленное семейное древо — это нечто особенное", — добавила она.

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