Чудо медицины: мужчина, считавшийся карликом, стал настоящим "великаном" из-за опухоли

Человек, который первые два десятилетия своей жизни считался карликом и имел рост менее чем полтора метра, внезапно вырос до двух метров и тридцати трех сантиметров.

В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, но к 30 годам его рост превысил 2 метра. Его случай является единственным известным в истории, когда человек по медицинским показаниям был отнесен одновременно к карликам и гигантам. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, который первые два десятилетия своей жизни считался карликом и имел рост менее чем полтора метра, внезапно вырос до двух метров и тридцати трех сантиметров. Его скачок роста был классифицирован как чудо медицины, вызванное сочетанием карликовости и опухоли в гипофизе. К сожалению, это невероятно редкое заболевание вызвало и ряд других серьезных проблем со здоровьем, от которых мужчина умер в1950 году.

Райнер родился в 1899 г. в австрийском городе Грац. Его родители были среднего роста, но уже в раннем детстве стало ясно, что его рост замедлен.

Когда он попытался поступить на службу в армию для участия в Первой мировой войне, врачи квалифицировали его маленький рост как карликовость и признали его непригодным для участия в боевых действиях. Несмотря на то, что Райнер считался карликом, его руки и ноги были слишком велики для его роста.

Быстрый рост вызвал проблемы с позвоночником, из-за них австриец часто оказывался прикованным к постели Фото: Adam Rainer

Через год мужчина вырос на два сантиметра и попытался вновь поступить на военную службу, но ему снова было отказано. В 21 год, когда рост большинства людей заканчивается, Райнер начал расти с невероятной скоростью. К 30 годам он был 2 метра и 19 сантиметров в высоту.

Доктор А. Мандль и доктор Ф. Виндхольц, начавшие обследовать мужчину в 1930 году, заподозрили у него специфическую опухоль, вызывающую редкий случай крайней степени акромегалии — заболевания, при котором происходит аномальный рост лица, рук и ног из-за избыточной выработки гормонов роста. Со временем лицо Райнера стало более квадратным, челюсть и брови все больше выпирали из-за этого заболевания.

Теория медиков подтвердилась через год, и они удалили опухоль хирургическим путем. Быстрый рост вызвал проблемы с позвоночником. Из-за них австриец часто оказывался прикованным к постели. Он также не видел правым глазом и не слышал левым ухом. Райнер умер в возрасте 51 года. Его рост составлял 2 метра и 33 сантиметра.

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