"Даже не брезгуют": наркодилеры в Британии нашли новый способ использовать детское питание

Грабители систематически воруют товары с полок. При этом чаще всего украденной продукцией становится детская молочная смесь, которую дилеры используют для разбавления и продажи наркотиков.

На группу магазинов Co-op Food стали массово нападать воры. Примечательно, что самым популярным украденным продуктом стала детская смесь. Об этом сообщает издание The Sun.

Дженни Аллейн, глава отдела рисков магазинов, сказала, что грабители систематически воруют товары с полок. При этом чаще всего украденной становится детская молочная смесь, которую преступники используют для разбавления и продажи наркотиков. Кроме того, воры не брезгуют и другими товарами — мясом, кофе, предметами личной гигиены и бытовой химией.

Один из магазинов Co-op Food подвергся нападениям 4 раз за день.

Вероятно, местные жители идут на постоянные кражи из-за низкого уровня жизни — в противном случае они бы не смогли купить себе еды.

"Эти люди приходят и тащат товары по четыре полки за раз в строительные сумки и даже в мусорные баки. Это мародерство", — заявила Дженни Аллейн.

Напомним, что в 2022 году в Великобритании существенно увеличилось количество людей, которые стали жертвами мошенников, а общая сумма украденных у британцев средств достигает 1,2 млрд фунтов стерлингов. Такие цифры позволили генеральному директору банковской ассоциации Дэвиду Постингсу заявить, что Великобритания стала своего рода столицей мошенничества.