Увидел в окопе: британский военный потерял кота, которого спас от войны в Украине (фото)

Эйден Эйслин спас животное из украинских окопов в начале этого года. Котенок почти наверняка был обречен на смерть, но мужчина вывез его в безопасное место с линии фронта на Донбассе и вырастил.

29-летний бывший военнопленный Эйден Эйслин разыскивает в Великобритании кота по кличке Джинглс, которого он спас в Украине. Об этом пишет Daily Star.

Британец спас животное из украинских окопов в начале этого года. Котенок почти наверняка был обречен на смерть, но мужчина вывез его в безопасное место с линии фронта на Донбассе и вырастил.

Джинглс обрел новый дом у невесты военного Дианы Оковитой, которая не захотела его оставлять. Приехав в Великобританию в качестве беженки, чтобы жить с семьей Айдена, она взяла животное с собой в путешествие длиной 1500 миль (2414 км).

Супруги были очень напуганы и огорчены после того, как 17 июля Джинглс исчез из своего нового дома в Балдертоне, Ньюарк-он-Трент. На следующей неделе их любимец должен был отправиться вместе с ними в Украину, где они планируют заново строить свою жизнь.

"Когда я бежала из Украины, я взяла его с собой. Он член семьи, он прошел через многое вместе со мной. Но мы не можем отменить наше путешествие в Украину, нам просто очень нужно, чтобы он вернулся домой. Было нелегко путешествовать с ним по Европе, но я ни на секунду не задумывалась о том, что могу его бросить", — рассказала Диана.

Котенок почти наверняка был обречен на смерть, но мужчина вывез его в безопасное место Фото: SWNS

По словам украинки, соседи сообщали о том, что видели его в их районе, но Джинглс до сих пор не вернулся к своей семье.

"Если он не вернется, то пропустит прием у ветеринара для получения проездного билета, а значит, не сможет выехать в Украину. Мы очень хотим, чтобы он вернулся домой", — добавила девушка.

Эйден вступил в ряды украинской морской пехоты в 2014 г. и решил вновь поступить на службу после окончания службы, когда возникла угроза вторжения на территорию Украины. Во время осады Мариуполя в апреле 2022 года отряду британца было приказано сдаться.

Издание отмечает, что мужчину пытали, а также показали по российскому государственному телевидению вместе с другими иностранными бойцами, которых ложно обвинили в наемничестве. Он был приговорен к смертной казни в ходе показательного судебного процесса, но затем освобожден в результате сделки, об обмене пленными.

Позднее Эйден вернулся в охваченную войной страну в качестве военного корреспондента.

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