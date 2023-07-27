"Хотела поговорить с мамой": девочка, пропавшая 4 года назад, пришла в полицейский участок

Алисии Наварро было 14 лет, когда она исчезла в 2019 году, а сейчас ей 18 лет. Девушка соскучилась по матери и решила вернуться домой. Полиция продолжает расследование этого необычного случая.

В 2019 в США были начаты масштабные поиски 14-летней Алисии Наварро, пропавшей в районе Феникса. Девочку не могла найти более трех лет, но все завершились благополучно, когда она сама явилась в полицейский участок в штате Монтана. Об этом пишет NBC News.

По словам лейтенанта полиции Скотта Уэйта, исчезновение расценивалось как побег, но дело находится в стадии расследования, и подробности о том, как она попала в Монтану, остаются неясными.

"Все данные, которые она нам предоставила, говорят о том, что она сознательно покинула свой дом", — сказал Уэйт

Алисия Наварро недавно приехала в небольшой городок недалеко от канадской границы и заявила, что она и есть та самая девочка, которая исчезла из своего дома в Глендейле (штат Аризона) 15 сентября 2019 года, сообщила полиция.

"По всем признакам, она в безопасности. Девочка здорова и кажется счастливой", — сказал журналистам на пресс-конференции представитель полиции Хосе Сантьяго.

Сейчас Алисии Наварро 18 лет Фото: National Center for Missing Children

По словам официальных лиц, когда Наварро обратилась в полицию в очень маленьком городке Монтаны, расположенном примерно в 40 милях от американо-канадской границы, она была одна.

"Она явилась в полицейский участок. Она представилась Алисией Наварро. В основном она просила помочь исключить ее из списка пропавших без вести несовершеннолетних. У нее нет никаких проблем. Ей не предъявлено никаких обвинений. Она хотела поговорить с мамой и убедиться, что с ней все в порядке", — сказал Сантьяго.

По словам лейтинанта Уэйта, когда Наварро воссоединилась со своей матерью, это было "эмоционально переполняющим" для них обоих. Он не уточнил, каким образом это происходило.

Издание отмечает, что девочка "очень извиняется за то, что пришлось пережить ее матери". Алисия заявила, что это было сделано не намеренно, и что она надеется наладить отношения с родными и жить дальше.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина притащил тело покойного дяди на почту, чтобы получить его пенсию. Деклан Хоуни вместе с Гаретом Коколи планировал присвоить себе деньги, которые им были не положены. Мужчина показал социальную карту покойного, пытаясь получить пенсию, и прижал бездыханное тело к двери.

Также стало известно, что подросток, пропавший 8 лет назад, найден живым с порезами по всему телу. Руди Фариас бесследно исчез когда ему было 17 лет. Спустя 8 год парень был найден живым, но выглядит "неузнаваемым" и считает себя другим человеком. Он находится в стрессовом состоянии и боится касаний со стороны людей.