Пара нашла редкую жемчужину во время обеда и превратила ее в обручальное кольцо (фото)

Сандра Сикорски во время обеда в ресторане обнаружила жемчужину, которая вскоре заменила камень на ее обручальном кольце. Ювелир Марк Фишбоун предположил, что на ее формирование понадобилось 50 лет.

Жительница Род-Айленда чувствует себя самой счастливой девушкой на свете по двум причинам: из-за недавней помолвки и из-за кольца с жемчужиной, которую она и ее жених нашли во время поедания моллюсков. Об этом пишет UPI.

Сандра Сикорски и Кен Стейнкамп являются постоянными посетителями ресторана The Bridge Restaurant and Raw Bar в центре города Вестерли вот уже четыре года. Они с удовольствием едят квахоги, известные также как твердые моллюски.

В декабре 2021 года они вновь обедали в том же заведении вместе с братом Сикорски и его женой.

"Я взяла его, и тут я почувствовала во рту большую круглую штуку, думаю: "Что это за чертовщина?" Беру ее и выплевываю на стол, в руку, а моя невестка говорит: "Это зуб?" — рассказала Сандра в интервью телеканалу WJAR-TV.

Невестка Сикорски, любительница ювелирных украшений, вскоре догадалась, что это жемчужина размером 9,8 мм. Как и устрицы, моллюски могут производить нечто подобное. Марк Фишбоун из Black Orchid Jewelers осмотрел предмет и подтвердил догадки.

"Он сказал, что это так называемая жемчужина Mercenaria. Она сделана из того же материала, кальцита, и еще одного минерала, и на ее выращивание уходят годы и годы. Он добавил, что для созревания такой жемчужины и такого размера требуется, наверное, 50 лет", — сказала Сандра.

Пара договорилась, что если они когда-нибудь решат пожениться, то сделают из жемчужины обручальное кольцо Фото: WJAR

Сикорски и Стейнкамп договорились, что если они когда-нибудь решат пожениться, то сделают из жемчужины обручальное кольцо. Этот план осуществился, когда 8 июля мужчина сделал предложение, используя кольцо, изготовленное компанией Fishbone. Вместо камня в украшении была найденная ими жемчужина.

Пара отпраздновала свою помолвку, вернувшись в ресторан, где они поделились своей историей с хозяйкой Майрой Диозио.

"Было приятно снова увидеть их и услышать эту историю. Это сказка, это волшебство, вы слышите о том, что "О, я надеюсь найти там что-нибудь", но никогда не находите. Это всегда кусок камня или песка", — рассказала Диозио.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.