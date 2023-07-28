"Смогли отследить": мужчина получил штраф за оставленные бутылки рядом с мусорным баком (фото)

Нил Робинсон получил письмо с требованием выплатить штраф в день своего рождения. Мужчина не заметил предупреждающий знак, когда оставил пакет с бутылками рядом с забитым до краев мусорным баком.

В Великобритании 65-летний Нил Робинсон был оштрафован на 400 фунтов стерлингов за размещение трех винных бутылок рядом с переполненным контейнером для мусора. Об этом пишет The Sun.

Мужчина и его жена 64-летняя Аннет остановились у мусорного бака рядом с местным супермаркетом Tesco по пути в свой еженедельный магазин. Они обнаружили, что он заполнен до краев, и оставили три бутылки просекко в пакете рядом с ней.

Супруги даже не подозревали, что за ними ведется видеонаблюдение, и теперь частная фирма, работающая на совет Бостона, Линкольншир, выписала им штраф в размере 400 фунтов стерлингов.

Инструктор по вождению Нил, который только что переехал в этот район и не заметил предупреждающего знака, был удивлен.

"Я думал, что поступаю правильно. Совет не опорожнил контейнеры, и они были переполнены, поэтому я оставил свои бутылки рядом с баком. Я не знал, что за нами следили. Камера зафиксировала наш регистрационный знак и позволила фирме Enfortis отследить меня через DVLA", — рассказал мужчина.

В день своего 65-летия Нил получил письмо с требованием выплатить 400 фунтов стерлингов.

Совет Бостона твердо придерживался своей политики и назвал таких людей с благими намерениями, как Нил, "мусорщиками" Фото: The Sun

"Если вы не заплатите сумму штрафа в указанный срок или до него, местные власти могут привлечь вас к ответственности за данное правонарушение. В случае вынесения обвинительного приговора вы можете получить гораздо больший штраф и судимость", — говорилось в письме.

По словам Нила, это был худший подарок на день рождения, который он когда-либо получал.

"Совет, по сути, назвал меня "мусорщиком" за то, что я отнес свои отходы в контейнер, и предупредил, что мне грозит судимость. Я не могу себе этого позволить при моей работе. Они посылают ужасное послание обычным людям, которые просто хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды. Это возмутительно", — добавил мужчина.

Совет Бостона твердо придерживался своей политики и назвал таких людей с благими намерениями, как Нил, "мусорщиками".

"Мы придерживаемся принципа нетерпимости к мусору. На всех участках есть четкие знаки, информирующие о правилах. Любой, кто выбрасывает мусор, должен ожидать штрафа или судебного разбирательства", — заявила пресс-секретарь.

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