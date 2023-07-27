Обнаружили тайник: семья заработала $7,6 млн нелегально ввозя мусор для переработки

За 8 месяцев своих преступных действий обвиняемые в мошенничестве ввезли около 178 тонн пластика и алюминия. Следователи также обнаружили тайник с "нелегально импортированной тарой для напитков" стоимостью еще 1 млн долларов.

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В США семья из штата Калифорния, заработавшая миллионы долларов на переработке жестяных банок и пластиковых бутылок, теперь обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, которые могут привести к многолетнему тюремному заключению. Об этом пишет Bussines Insider.

Издание отмечает, что за 8 месяцев своих преступных действий обвиняемые ввезли около 178 тонн пластика и алюминия.

Прокуроры обвинили восемь членов семьи из округа Риверсайд в обмане штата путем ввоза использованных бутылок и банок из Аризоны и их переработки в Калифорнии.

Согласно заявлению генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, эта преступная операция принесла семье 7,6 млн доллар. Следователи также обнаружили тайник с "нелегально импортированной тарой для напитков" стоимостью еще 1 млн долларов.

Иллюстративное фото Фото: OCC Recycling Center

Покупая пластиковую или алюминиевую бутылку в Калифорнии, потребитель обычно платит дополнительные 5-10 центов в виде "калифорнийской выкупной стоимости" (California Redemption Value, CRV), которые он может получить обратно, сдав товар в один из более чем 1200 центров переработки отходов штата. В Аризоне такой программы нет.

"Программа утилизации в Калифорнии финансируется потребителями и помогает защитить нашу окружающую среду и наши сообщества. Те, кто пытается подорвать ее целостность с помощью преступных операций, будут привлечены к ответственности", — сказал Бонта.

В уголовном деле прокуроры обвиняют членов семьи в незаконном сговоре с целью совершения крупной кражи и обмане калифорнийской программы утилизации на "хронической и постоянной основе" путем получения возмещения за контейнеры, находящиеся за пределами штата, и контейнеры, которые уже были выкуплены в Калифорнии.

За кражу в особо крупных размерах в Калифорнии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Выкуп контейнеров за пределами штата в той степени, в которой обвиняется семья, может увеличить срок наказания еще на три года.

По данным отчета некоммерческой организации Consumer Watchdog, в период с 2010 по 2019 г. в Калифорнии за мошенничество при утилизации было осуждено не менее 93 человек.

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