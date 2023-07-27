Виявили схованку: сім'я заробила $7,6 млн нелегально ввозячи сміття для перероблення

За 8 місяців своїх злочинних дій обвинувачені в шахрайстві ввезли близько 178 тонн пластику та алюмінію. Слідчі також виявили схованку з "нелегально імпортованою тарою для напоїв" вартістю ще 1 млн доларів.

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У США сім'я зі штату Каліфорнія, яка заробила мільйони доларів на перероблянні бляшанок та пластикових пляшок, тепер звинувачується в кількох кримінальних злочинах, які можуть призвести до багаторічного тюремного ув'язнення. Про це пише Bussines Insider.

Видання зазначає, що за 8 місяців своїх злочинних дій обвинувачені ввезли близько 178 тонн пластику та алюмінію.

Прокурори звинуватили вісьмох членів сім'ї з округу Ріверсайд в обмані штату шляхом ввезення використаних пляшок і банок з Аризони та їхньої переробки в Каліфорнії.

Згідно із заявою генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, ця злочинна операція принесла родині 7,6 млн доларів. Слідчі також виявили схованку з "нелегально імпортованою тарою для напоїв" вартістю ще 1 млн доларів.

Ілюстративне фото Фото: OCC Recycling Center

Купуючи пластикову або алюмінієву пляшку в Каліфорнії, споживач зазвичай платить додаткові 5-10 центів у вигляді "каліфорнійської викупної вартості" (California Redemption Value, CRV), які він може отримати назад, здавши товар до одного з понад 1200 центрів перероблювання відходів штату. В Аризоні такої програми немає.

"Програма утилізації в Каліфорнії фінансується споживачами й допомагає захистити наше навколишнє середовище і наші спільноти. Ті, хто намагається підірвати її цілісність за допомогою злочинних операцій, будуть притягнуті до відповідальності", — сказав Бонта.

У кримінальній справі прокурори звинувачують членів сім'ї в незаконній змові з метою вчинення великої крадіжки та обмані каліфорнійської програми утилізації на "хронічній і постійній основі" шляхом отримання відшкодування за контейнери, що перебувають за межами штату, і контейнери, які вже були викуплені в Каліфорнії.

За крадіжку в особливо великих розмірах у Каліфорнії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Викуп контейнерів за межами штату тією мірою, якою звинувачується сім'я, може збільшити термін покарання ще на три роки.

За даними звіту некомерційної організації Consumer Watchdog, у період із 2010 до 2019 р. у Каліфорнії за шахрайство під час утилізації засудили щонайменше 93 осіб.

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