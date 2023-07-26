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Думала, що обман: жінка отримала тисячі доларів у спадок від "незнайомця" (фото)

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Фото: Finders International WS | Доктор Анна Філліпс (на фото з чоловіком) вважала, що її обманюють

Анна Філліпс отримала частку в 320 тисяч доларів зі статків літнього родича, хоча ніколи з ним не зустрічалася.

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65-річна докторка Анна Філліпс, яка працює в Киргизії, була впевнена в тому, що її обманюють, коли їй повідомили, що вона успадкувала невеликий статок від невідомого родича. Про це пише Daily Star.

Жінка отримала частку в 320 тисяч доларів зі статків літнього родича, хоча ніколи з ним не зустрічалася. Джордж Андерсон помер у будинку для літніх людей у Мерсисайді (Англія), не маючи ні заповіту, ні найближчих родичів. Експертам із телесеріалу BBC "Мисливці за спадкоємцями" вдалося розшукати 26 бенефіціарів.

Денні Курран із компанії Finders International, найбільшої у Великій Британії професійної фірми, що займається генеалогією заповітів, допоміг із розшуком давно втраченого члена сім'ї.

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Денні Курран допоміг відшукати далеку родичку покійного чоловіка
Фото: Finders International WS

У Джорджа була одна дитина, але він так і не одружився, і коли експерти взялися за вивчення його родинного древа, це призвело до того, що потенційні спадкоємці опинилися в різних куточках світу. Анна Філліпс, вчителька малювання в міжнародній школі в Киргизії, була однією з 26 спадкоємиць майна цієї людини.

"Я отримала лист від Finders International про Джорджа Андерсона. Я відразу ж подумала, що це шахрайство. Я ніколи в житті не чула про нього. А трохи пізніше, коли я поверталася додому після робочого дня, мені зателефонували. Це було просто нереально — почути, що я є родичем цього чоловіка, якого ніколи не знала. Мене розшукали як бенефіціара його майна. Це було абсолютно неймовірно", — розповіла в інтерв'ю газеті Liverpool Echo жінка.

Джордж був сином Елізабет Філліпс і Джорджа Андерсона, які одружилися 1937 року. Його батько помер 1969 року, а мати — 1998 року. Мати Джорджа була однією з десяти дітей, четверо з яких померли в дитинстві. Один із братів Елізабет, Томас Філіпс, є дідом Анни. Таким чином, мати Джорджа та її дід були рідними братом і сестрою.

"Дуже шкода, що я ніколи не знала його і що ми ніколи не зустрічалися. Тепер я розумію, як я пов'язана з ним, але ніколи б не здогадалася про це сама. Увесь цей процес допоміг нам відновити зв'язок із далекими родичами, а можливість мати повністю складене родинне древо — це щось особливе", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.