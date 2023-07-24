Переможець лотереї, який спустив статок в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон (фото)

Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив зайнятися продажем вікон.

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У Великій Британії 61-річний Марк Гардінер і його партнер по бізнесу Пол Меддісон 1995 року виграли понад 22 млн фунтів стерлінгів. Вони розділили цей доленосний виграш, і відтоді у чоловіка з міста Сент-Леонардс-Он-Сі, Східний Сассекс, були то злети, то падіння. Про це пише Daily Star.

Чоловік втратив свої 11 млн фунтів стерлінгів і через 18 років повернувся до звичайного трудового життя. Унаслідок невдалих інвестицій він втратив мільйони. Крім того, 2004 року британця покинула його четверта дружина Бренда.

Проте Марк встиг зробити кілька розумних вкладень. Наприклад, вклав гроші у футбольний клуб "Гастінгс Юнайтед", а також вклав 2 млн фунтів стерлінгів у свою компанію "Крофт Гласс". Однак і тут його справи пішли не гладко, бо тепер він керує компанією, але й сам продає вікна. Марк одночасно займається вимірами, монтажем та замовленнями.

Британець все ще займається футболом, він володіє місцевим клубом у Гастінгсі та купив будинок на Барбадосі. Фото: ExpressStar

"Не зрозумійте мене неправильно, якби я виграв у лотерею зараз, у 61 рік, я б зробив багато різних речей. Я б перестав працювати. Я вирішив вкласти в компанію гроші. Я хотів перевірити, чи є в мене здібності, навички та знання, щоб рухатися далі — це був як тест, і я його пройшов. Я не турбуюся про те, що якщо візьму вихідний, то не зможу виплатити зарплату своїм співробітникам", — розповів він, згадуючи свою перемогу в лотереї.

Британець все ще займається футболом, він володіє місцевим клубом у Гастінгсі та купив будинок на Барбадосі.

Видання зазначає, що чоловік, як і раніше, щотижня грає в лотерею, використовуючи ті самі номери, на яких виграв у 1995 році.

Що стосується долі його колишнього партнера по бізнесу Пола, то Марк стверджує, що той є свідком Єгови та живе в Шотландії. Він не знає, що сталося з його виграшем, і не розповідає, чи спілкується він з іншим переможцем.

Раніше Фокус повідомляв, що в США шукають щасливчика, який зірвав один з найбільших джекпотів. Головний приз у розмірі 1,08 млрд доларів є третім за величиною за всю історію гри, що розпочалася в 1992 році. Джекпот почав зростати з 19 квітня і наступні 38 розіграшів тільки ставав більшим.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.