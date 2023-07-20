Понад мільярд доларів: у США шукають щасливчика, який зірвав один із найбільших джекпотів

Головний приз у розмірі 1,08 млрд доларів є третім за величиною за всю історію гри, що розпочалася 1992 року. Джекпот почав зростати з 19 квітня і наступні 38 розіграшів тільки ставав більшим.

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У середу ввечері в США було продано один виграшний квиток на джекпот Powerball, який оцінюють у 1,08 мільярда доларів, повідомили представники лотереї. Його було куплено в міні-маркеті Las Palmitas у центрі Лос-Анджелеса Про це пише CBS News.

Виграшними номерами виявилися 7, 10, 11, 13 і 24.

Власник або власники білетів зможуть вибрати або одноразову виплату в розмірі 558,1 млн доларів, або ануїтет на суму 1,08 млрд доларів. Обидві суми вказані до вирахування податків.

Завдяки пізньому продажу квитків джекпот перевищив раніше заявлену суму в 1 млрд доларів. Загалом у розіграші було розіграно понад 4,8 млн виграшних білетів і грошові призи нижчого рівня на суму 85,1 млн доларів.

Як зазначає CBS News, це був другий випадок за останні вісім місяців, коли в окрузі Лос-Анджелес було продано білет Powerball вартістю 1 млрд доларів. У листопаді щасливчик із сервісного центру Joe's Service Center в Альтадені правильно вгадав числа, що супроводжують рекордний світовий джекпот Powerball у розмірі 2,04 млрд доларів.

Ілюстративне фото Фото: CNN

Джекпот зростав з 19 квітня, коли білет, куплений у штаті Огайо, виграв джекпот у розмірі 252,6 млн доларів. До розіграшу, що відбувся в середу ввечері, за останні 38 розіграшів ніхто не зміг вгадати п'ять білих куль і одну червону Powerball.

Головний приз у розмірі 1,08 млрд доларів є третім за величиною за всю історію гри, що розпочалася в 1992 році. Минулого року один квиток, проданий у Каліфорнії, виграв рекордний світовий джекпот у розмірі 2,04 млрд доларів, а другий за величиною головний приз гри в розмірі 1,586 млрд доларів було розділено між переможцями в Каліфорнії, Флориді та Теннессі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вчетверте виграв великий приз у лотерею. Джон Санкрант подивився на обрані ним номери й відразу ж зрозумів, що став переможцем. Чоловік навіть не став діставати квиток, щоб перевірити ще раз, чи є його комбінація дійсно виграшною.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.