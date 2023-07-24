"Перемога змінює життя": у США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн

Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз. Чоловік обрав одноразову виплату в розмірі близько 1 млн доларів.

Related video

Житель округу Окленд, штат Мічиган (США) з подивом виявив, що він виграв 1,5 млн доларів у грі Lotto 47 Double Play. Про це пише UPI.

Чоловік побачив в інтернеті повідомлення про те, що хтось виграв у лотерею Lotto 47 Double Play. Він упізнав місце, але не думав, що став переможцем.

"Щойно я перевірив свій білет, у голові в мене пронеслася думка про те, як я можу використати ці гроші для своєї сім'ї", — розповів гравець, який побажав залишитися невідомим.

Він купив свій виграшний білет у магазині Carnival Market у Понтіаку, штат Мічиган. Виграшними номерами виявилися 20-25-26-27-36-44.

Нещодавно американець відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб отримати свій великий приз. Він вирішив отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати в розмірі близько 1 млн доларів, а не у вигляді ануїтетних платежів на всю суму.

"Перемога змінює життя та означає фінансову безпеку для моєї родини", — сказав переможець.

Вартість кожної гри в Lotto 47 становить лише долар. Гравці обирають шість номерів від 1 до 47, щоб отримати шанс виграти джекпот, розмір якого починається з $1 млн і зростає доти, доки хтось його не виграє.

Раніше Фокус повідомляв, що в США шукають щасливчика, який зірвав один з найбільших джекпотів. Головний приз у розмірі 1,08 млрд доларів є третім за величиною за всю історію гри, що розпочалася в 1992 році. Джекпот почав зростати з 19 квітня і наступні 38 розіграшів тільки ставав більшим.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.