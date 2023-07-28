"Пытались остановить": семья, найденная мертвой в лесу, хотела жить "вне сети" (фото)

На месте происшествия были найдены книги по выживанию и добыче пищи. Рядом с палаткой пострадавших были обнаружены пустые банки из-под еды, что позволяет предположить, что они питались консервами.

В США, в Колорадо-Спрингс найдены мумифицированные останки семьи, пытавшейся жить "вне сети" после просмотра видеороликов о выживании на YouTube. Об этом пишет Metro.

По словам коронера округа, тела сестер 41-летней Кристин Вэнс, 42-летней Ребекки Вэнс и ее 14-летнего сына были обнаружены в палатке в кемпинге в национальном лесу Ганнисон, расположенном в девяти милях от города Огайо. Имя ребенка не называется, поскольку он является несовершеннолетним.

По словам коронера Майкла Барнса, тела, два из которых были найдены внутри палатки и одно снаружи, имели признаки недоедания, разложения и частичной мумификации. Причина смерти пока не установлена, но предполагается, что семья погибла, скорее всего, от голода, низких температур или отравления угарным газом при попытке развести огонь, чтобы согреться.

По словам Барнса, также были найдены пустые банки из-под еды, что позволяет предположить, что они питались консервами. На месте происшествия также были обнаружены книги по выживанию и добыче пищи.

Предполагается, что эти трое, скорее всего, отправились в поход в июле 2022 г. и погибли зимой. Члены семьи рассказали коронеру, что группа отправилась в путешествие прошлым летом и планировала жить "вне сети".

Семья пыталась отговорить сестер от поездки в лес Фото: Metro

Сводная сестра пары, Тревала Джара, сказала, что они были полны решимости сбежать от цивилизации и их невозможно было переубедить.

"Мы пытались остановить их. Но они нас не слушали. Они уже все решили", — рассказала Тревала Джара в интервью местной газете.

По словам членов семьи, в последние годы сестры были "обескуражены состоянием мира", что и побудило их отправиться на постоянное место жительства в отдаленную местность.

"Ребекка отправилась в путь из благих побуждений. Она думала, что защищает своего сына и нашу сестру Кристину, потому что не хотела, чтобы они оказались втянутыми в то, к чему, по ее мнению, идет мир. Кристина решила присоединиться к матери и сыну в их путешествии, потому что думала, что если она будет с ними, то у них будет больше шансов выжить. Мы с мужем пытались остановить их", — рассказала Джара в интервью газете The Washington Post.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина притащил тело покойного дяди на почту, чтобы получить его пенсию. Деклан Хоуни вместе с Гаретом Коколи планировал присвоить себе деньги, которые им были не положены. Мужчина показал социальную карту покойного, пытаясь получить пенсию, и прижал бездыханное тело к двери.

Также стало известно, что тело пропавшего фермера нашли в брюхе огромного 4-метрового крокодила. Гигантская рептилия весила около 126 килограмм. Поисковая операция завершилась после того, как тело жертвы было извлечено из желудка животного.