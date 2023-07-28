Начала кричать от радости: женщина сорвала джекпот на день рождения мужа

46-летняя Кристин Муравски кричала от радости когда выиграла главный приз лотереи Fantasy 5. Теперь она и ее муж Скотт могут не беспокоиться о деньгах после своего выхода на пенсию.

В США 46-летняя Кристин Муравски из округа Уоштено, штат Мичиган, победила в лотереи в день рождения мужа. Она сорвала джекпот в размере 288 903 долларов. Об этом пишет UPI.

Счастливая женщина рассказала представителям Мичиганской лотереи, что купила билет на розыгрыш Fantasy 5 21 июля в магазине Red Party Store в Уиллисе.

"Я люблю играть в эту лотерею. Мы ненадолго зашли в магазин Red, и я увидела, что джекпот перевалил за 150 000 долларов, поэтому я взяла билет", — сказала Муравски.

По словам американки, этот день для нее и ее семьи и так был особенным по другой причине.

"У моего мужа, Скотта, был день рождения, и по дороге домой мы заехали к соседям, чтобы отпраздновать его. Пока мы там находились, брат мужа прислал ему смс с выигрышными номерами. Когда я посмотрела на них, я начала кричать: "Кажется, мы попали! Кажется, мы попали!" Мой муж посмотрел на билет, и у него отвисла челюсть", — рассказала Кристин.

Билет совпал со всеми пятью номерами, 21-23-25-34-38, что принесло Муравски джекпот в размере $288 903.

"Выигрыш джекпота изменил нашу жизнь и облегчил ее. Это означает более ранний выход на пенсию для моего мужа и меньше беспокойства о том, как мы будем сводить концы с концами, когда оба выйдем на пенсию", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.

Также стало известно, что победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон. Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил вновь заняться продажей окон.