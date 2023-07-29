Мужчина споткнулся через кота и получил травмы, как после автокатастрофы (фото)

Котенок играл и прыгнул на ногу владельцу, когда тот как раз спускался по лестнице. Мужчина летел со второго этажа на первый.

Мужчина из Великобритании чудом выжил после перелома шеи, позвоночника и ребер, пробитых легких и других травм, споткнувшись о своего кота. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что происшествие произошло, когда профессиональный 59-летний музыкант Крис Роули из Лестершира был один дома со своим котенком египетского сфинкса Эриком Моркамбом. Он играл, прыгнул и вцепился в ногу своего хозяина, когда тот спускался по лестнице.

Роули пролетел вниз 14 ступенек, прежде чем оказался на полу.

"Я многого не помню, просто быстро падал, и все закончилось за считанные секунды, потом я оказался на дне", — рассказал пострадавший 59-летний музыкант.

Поскольку дома не было никого, а телефон был не под рукой, то мужчина пролежал на полу до утра, пока его жена не вернулась со смены и не вызвала скорую.

Когда мужчину доставили в больницу, медики сначала подумали, что он пережил автокатастрофу.

Сейчас мужчина приходит в себя после травм. Врачи прогнозов не дают, ходить музыкант пока не может.

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