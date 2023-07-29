Помогла генеалогия: 65-летняя англичанка унаследовала 209 000 евро от незнакомого человека

81-летний Джордж Андерсон умер в июле 2019 года в доме престарелых в английском графстве Мерсисайд. Мужчина не составил завещания, у него также не оказалось близких родственников, которые могли унаследовать имущество — детей или жены.

65-летняя женщина, которая унаследовала 180 000 фунтов стерлингов (209 0000 евро) от совершенно незнакомого человека, поначалу решила, что столкнулась с мошенниками, поскольку понятия не имела о существовании человека, недвижимость которого ей пообещали отдать в наследство. Об это сообщает The Daily Mail.

Анна Филлипс работает в международной школе в Кыргызстане. О том, что ей причитается наследство, она узнала благодаря телефонному звонку и электронной почте.

81-летний Джордж Андерсон умер в июле 2019 года в доме престарелых в Киркби (английское графство Мерсисайд). Мужчина не составил завещания, и у него не оказалось близких родственников, которые могли унаследовать имущество. Он не был женат, и у него также не было детей. Но впоследствии выяснилось, что англичанка из Кыргызстана приходится ему дальней родственницей по линии матери.

Поисками наследницы занимались люди из Finders International — крупнейшей британской фирмы, специализирующейся в вопросах генеалогии.

В интервью журналистам Анна Филлипс сказала, что, несмотря на то, что такая сумма денег не изменит жизнь радикальным образом, все же это стало приятным для нее сюрпризом. Часть заплатили за дом в Тасмании, а часть — отдали детям.

Исследователи проверили 26 потенциальных наследников недвижимости умершего — в Австралии, Мальте, Канаде и, наконец, в Кыргызстане.

Увидев письмо от Finders International, в котором сообщалось о наследстве от Джорджа Андерсона, она сразу же решила, что это мошенничество.

"Я никогда прежде о нем не слышала. Но спустя некоторое, когда шла домой после занятий, ко мне поступил звонок. Это казалось чем-то сюрреалистическим, когда сообщили, что я прихожусь родственницей человеку, которого никогда прежде не знала.

Напомним, что в США женщина сорвала джекпот на день рождения мужа и кричала от радости.

Также сообщалось, что в Арканзасе местному жителю пришлось отдать "обещанный" джекпот падчерице.