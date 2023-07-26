Шутил, что выиграет в лотерею: мужчина отдал падчерице "обещанный" джекпот

Выигрышные номера принесли безымянному мужчине приз в размере 50 тысяч долларов. Однако при покупке билета он добавил к нему опцию PowerPlay, умножив потенциальный приз в четыре раза.

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В США житель штата Арканзас, который пожелал остаться неизвестным, отдал купленный им выигрышный билет Powerball ценностью в 200 тысяч долларов своей падчерице. Ранее отчим Калли Криселл в шутку обещал ей отдать приз в случае своей победы. Об этом пишет The Mirror.

В начале месяца мужчине повезло при игре в лотерею. Но вместо того, чтобы забрать приз, он подарил выигрыш своей падчерице, выполнив давнее обещание данное им девушке. Калли Криселл получила 200 000 долларов США, когда 17 июля в билете ее отчима совпали номера лотереи Powerball и четырех белых шаров.

Выигрышные номера принесли безымянному мужчине приз в размере 50 000 долларов США, но при покупке билета в магазине Flash Market в Клинтоне он добавил к нему опцию PowerPlay, умножив потенциальный приз в четыре раза, заплатив всего 1 доллар.

Иллюстративное фото Фото: CNN

Калли рассказала, что между ней и ее отчимом ходит шутка, что он подарит ей "свой джекпот", если когда-нибудь выиграет в лотерею.

"Мой отчим играет с числами, совпадающими с датами рождения меня и моей дочери. У нас всегда была шутка, что если он выиграет крупную сумму, то отдаст выигрышный билет мне. Сначала он сообщил мне плохую новость — я должна начать сама оплачивать телефонные счета. Хорошая новость — у меня есть деньги, чтобы оплатить его, а затем он дал мне лотерейный билет!" — рассказала Калли из Гринбриера, штат Арканзас, в интервью Arkansas Scholarship Lottery.

Женщина сразу рассказала о победе своему мужу. Крупный выигрыш Калли позволит ей потратить деньги на семейный отпуск и на ремонт дома. Недавно она получила свой лотерейный приз в Центре выдачи стипендий Арканзасской лотереи (ASL).

Ранее Фокус сообщал, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.

Также стало известно, что победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон. Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил вновь заняться продажей окон.