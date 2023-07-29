"С трубкой на всю жизнь": женщина пожалела, что решила сэкономить на операции в Турции

Британка заплатила 2000 фунтов за операцию, в результате которой ей удалили лишнюю часть желудка, что оставило неизгладимый след на ее здоровье и дальнейшей жизни.

Женщина, которая решила отправиться в Турцию, чтобы сделать операцию и изменить свою жизнь, теперь призывает других не рисковать. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Луиза Брэдли, 33-летняя мать двоих детей из Манчестера, ожидала операцию в Национальной службе здравоохранения Великобритании в течение четырех лет. И она очень обрадовалась, когда ей предложили провести операцию по удалению рукава желудка в клинике на побережье Эгейского моря в Турции. Это представлялось ей единственным способом справиться с проблемами, связанными с избыточным весом, такими как артрит, который мешал ей заниматься спортом.

Однако после операции, которую Луиза заплатила 2000 фунтов стерлингов (примерно 95 тысяч гривен), ее здоровье ухудшилось значительно. Вместо обещанных 75% удаления желудка, турецкий хирург удалил 92%, что привело к тому, что она оказалась в реанимации после возвращения домой. Теперь Луизе предстоит питаться и пить через трубочку до конца жизни, и она постоянно сталкивается с осложнениями, которые заставляют ее возвращаться в больницу.

Фото: The Mirror

Луиза поделилась своей трагической историей после смерти другой женщины, которая скончалась после аналогичной операции в Турции. Министерство иностранных дел Великобритании также предупреждает о рисках медицинского туризма, поскольку за последние несколько лет в Турции после медицинских процедур умерли несколько британских граждан.

"Индустрия косметической хирургии, медицинского и стоматологического туризма практически не регулируется, и это представляет потенциальные риски для пациентов, выезжающих за пределы Великобритании", — заявили в МИД страны.

Отсутствие авторитетных источников информации о поездках за границу для медицинского лечения делает ситуацию еще более опасной.

Вспоминая свой опыт, Луиза рассказала, что провела небольшое исследование и выбрала врача на основе рекомендаций других и его "красивого внешнего вида". Она записалась на операцию в мае прошлого года и заплатила за нее 2000 фунтов стерлингов, включая проживание в отеле с системой "все включено".

"Я провела много исследований, но все равно это случилось со мной", — добавила Луиза. "Мой совет всем, кто думает о хирургическом вмешательстве за границей, — не делайте этого".

Опасный тренд в TikTok

Сообщается, что на платформе TikTok было опубликовано множество видеороликов с хэштегом "рукав желудка", демонстрирующих результаты до и после операции. Однако несмотря на такую популярность, контент, связанный с косметической хирургией, не всегда предоставляет адекватную информацию о возможных рисках.

Специалисты в области здравоохранения настоятельно предупреждают, что люди, которые подвержены влиянию сообщений на TikTok, побуждающих заказать операцию по снижению веса, должны сначала тщательно исследовать предложения и быть особенно осторожными.

Луиза, автор аккаунта на TikTok, делающего акцент на опасностях операции с рукавом желудка, рассказывает, что после того, как она создала свой профиль, с ней связались еще 35 женщин, поделившихся с ней аналогичным опытом. Но каждый раз, когда она публиковала что-то негативное об этой операции, ее сообщения были удалены со ссылкой на "нарушение стандартов сообщества", объясняя это тем, что в сообщениях содержались приватные данные.

Джим Бирн, хирург-консультант, ранее работавший в Великобритании и специализирующийся на бариатрической хирургии, замечает, что многие люди выбирают операции за границей из-за неудовлетворительного доступа к таким процедурам в Великобритании для пациентов с тяжелым ожирением.

"Ожирение становится все более распространенной проблемой, особенно после пандемии, и некоторые люди ищут возможности за границей, где они могут получить доступ к таким операциям, недоступным в их родной стране или слишком дорогим", — отметил медик.

Напомним, студента медицинского университета в Шотландии отчислили из-за того, что он записал видео процесса вскрытия и опубликовал его в социальных сетях. Этот процесс был проведен с телом донора, который предоставил свое тело Университету Данди для научных исследований после своей смерти.

Также сообщалось, что в Австралии 77-летний Ричард Стаббс справился с атакой акулы, ударив ее по морде, после того как она покусала его ногу. После инцидента мужчине оказали помощь и помогли добраться до берега, а затем срочно доставили его в больницу.