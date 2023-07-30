"Пора вернуться": фотограф нашел "портал в другое измерение" на горнолыжном курорте (видео)

Фотограф Габи Чавес снял странное пятно света в горах. Ролик стал вирусным и вызвал большой интерес со стороны интернет-сообщества.

Аргентинский фотограф Габи Чавес считает, что ему удалось запечатлеть неземное явление, вызвавшее восторг в социальных сетях. Некоторые люди стали называть его "порталом в альтернативное измерение". Об этом пишет The Mirror.

Мужчина фотографировал горнолыжный курорт Серро-Катедраль в Патагонии (юг Аргентины), когда ему удалось запечатлеть странное оптическое зрелище. Чавес опубликовал свое видео в Instagram, где оно вызвало большой интерес со стороны интернет-сообщества.

"Портал в другое измерение? Природа всегда удивляет, летят кристаллы снега, сквозь облако пробиваются солнечные лучи!" — подписал свой ролик фотограф.

На видео видно яркий овал, посреди лыжной трассы, — округлый луч света, непрозрачный по бокам и полупрозрачный в середине.

Издание отмечает, что у этой необычной картины есть объяснение, и оно не связано с чудесным открытием многомерной реальности. Это явление известно как "субсолнце", которое при наблюдении сверху выглядит как светящееся пятно в облаках или тумане, сообщает Daily Star. Оно возникает в результате отражения солнечного света от облака ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере, и может быть замечено только сверху, причем непосредственно под солнцем. Данная оптическая иллюзия относится к семейству гало.

После того как Чавес выложил жуткое видео в Instagram, пользователи социальных сетей поделились своей реакцией на это явление.

"Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришел, друг", — написал в комментарии один из пользователей Instagram.

Ранее Фокус сообщал, что загадочная "пирамида", обнаруженная подо льдом в Антарктиде, вызвала ажиотаж в сети. Недавно были получены спутниковые снимки, и многие люди убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света.

Также стало известно, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.