"Начала разбрасываться деньгами": экс-певица выиграла 2,4 фунта вместо 54 миллионов (видео)

Звезда певческого конкурса "Walk The Line" Элла Ротвелл поделилась с поклонниками новостью о том, как она думала, что ей достались миллионы.

Элла Ротвелл из Великобритании была уверена, что она выиграла в лотерею невероятный джекпот в 54 млн фунтов стерлингов, но "все рухнуло за считанные секунды". Об этом пишет The Sun.

Женщина из Бристоля поделилась в TikTok видеороликом, в котором она испытывает сначала радость, а потом разочарование после мысли о крупном выигрыше.

Бывшая певица, ставшая фитнес-тренером, рассказала о своем волнении после того, как открыла электронное письмо от лотереи с сообщением о выигрыше. Она в шутку сказала своим почти 25 000 подписчикам, что почти сразу же начала мысленно разбрасываться деньги. Подумав, что ей достались миллионы, она недолго радовалась, когда наконец открыла письмо и прочитала его.

Читая строчку за строчкой, девушка вскоре поняла, что выиграла всего 2,40 фунта стерлингов — и даже не заметила, как эти деньги поступили на ее банковский счет.

"Я проснулась от того, что мне пришло письмо от лотереи, в котором говорилось: "Вы выиграли". Чтобы сказать вам, как я потратила 54 млн фунтов стерлингов еще до того, как открыла приложение. Но я увидела, что выиграла 2,40 фунта стерлингов, которые только что были зачислены на мой счет. Так что я могла просто потратить их на новые лотерейные билеты. Скажите мне, почему быть взрослым — это такие эмоциональные американские горки каждый день?" — сказала она.

Издание отмечает, что это произошло после того, как одна женщина недавно подумала, что на ее билетах были указаны выигрышные номера, и решила, что ей удалось выиграть 76 млн фунтов стерлингов. Айшвария выложила в TikTok душераздирающий момент, после чего быстро поняла, что "выигрышные номера" на самом деле были просто номером дневного розыгрыша.

Ранее Фокус сообщал, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.

Также стало известно, что победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон. Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил вновь заняться продажей окон.