Майонез за копейки: мужчина показал чек из магазина 26-летней давности (фото)

Квитанция попала в руки мужчины, когда тот покупал подержанную кассету, в которой он случайно обнаружил бумажку внутри коробки и выложил ее фото на Reddit, чтобы поделиться интересной находкой. Люди были удивлены невероятно низким ценам.

Один мужчина, решивший не называть своего имени, обнаружил старый чек из супермаркета Tesco от 1997 года и поразился тому, как изменились цены за эти годы. Например, хлопья Weetabix стоили 65 пенсов, а майонез — 49 пенсов. Об этом пишет The Mirror.

Еженедельные покупки в последние годы стали дороже из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни, но, привыкая к ошеломляющим ценам на полках супермаркетов, люди часто забывают о том, насколько дешевыми были некоторые товары раньше.

Недавняя находка одного мужчины заставила пользователей соцсетей поразиться тому, как инфляция отразилась на их состоянии. Он обнаружил чек из супермаркета Tesco 26-летней давности, в котором были указаны очень низкие цены, о которых сегодня можно только мечтать. Среди покупок были Weetabix за 65 пенсов, горошек за 35 пенсов и майонез за 49 пенсов.

Квитанция попала в руки мужчины, когда тот покупал подержанную кассету, в которой он случайно обнаружил бумажку внутри коробки и выложил ее фото на Reddit, чтобы поделиться интересной находкой.

"Купил сегодня старую кассету и обнаружил внутри чек, посмотрел вниз и увидел дату 25/07/1997, 26 лет назад! В чеке было 22 наименования товаров, а общая сумма составила 27,26 фунта стерлингов, что впечатляет по сегодняшним меркам, но еще больше шокирует, когда понимаешь, что один-единственный товар из списка покупок стоил 10,99 фунта стерлингов, то есть все остальные покупки обошлись анонимному покупателю чуть более чем в 16 фунтов стерлингов", — написал мужчина.

Пользователи популярного форума Reddit были удивлены ценами в магазине Фото: Daily Mail

Дешевая цена Weetabix оказалась одной из самых шокирующих, поскольку упаковка из 12 хлопьев в Tesco сегодня обойдется в 2 фунта стерлингов, а майонез собственной марки стоит 1,15 фунта стерлингов. Покупателю также удалось купить бутылку колы, которая не была указана в чеке как Coca-Cola и, скорее всего, являлась собственной маркой Tesco, всего за 23 пенса, и даже приобрести два разных вида корма для кошек Felix.

Среди более дорогих товаров в списке были средства для душа и дезодорант Soft & Gentle, цены на которые, похоже, были такими же, как и сегодня, — 1,85 и 1,79 фунта стерлингов соответственно.

Пользователи популярного форума Reddit были удивлены ценами в магазине, а некоторые из них заявили, что провели собственное исследование на сайте Tesco, чтобы узнать, сколько сегодня стоит тот же самый товар.

"Я просмотрел список и добавил все товары в свою корзину Tesco в интернете, чтобы посмотреть, сколько это будет стоить в наши дни. Для тех, кому интересно, общая сумма получилась 45,13 фунтов стерлингов. Стоп, добавьте еще 15 фунтов, так как я забыл товар стоимостью 10,99 фунтов стерлингов. Итого 60,13 фунтов", — написал один из посетителей форума.

Некоторые даже пошутили, что один из пунктов чека "защищен от инфляции", восхитившись чесночным хлебом за 99 пенсов, который сегодня стоит еще дешевле благодаря программе Aldi Price Match от Tesco — один багет стоит всего 37 пенсов.

"Кто защищает чесночный хлеб от инфляции?" — спросил один из комментаторов.

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