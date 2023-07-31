100 лет под песком: режиссер рассказал о том, как ему удалось найти отель-призрак (фото)

За прошедшие годы отель Mar del Sud медленно, но верно скрылся под песком, превратившись в городскую легенду, окутанную тайной. Так было до тех пор, пока режиссер-документалист Лауреано Клаверо, выросший на легенде об отеле-призраке, не загорелся желанием найти его.

На протяжении десятилетий местонахождение отеля Mar del Sud в Буэнос-Айресе (Аргентина) оставалось загадкой, пока одному из кинорежиссеров не удалось обнаружить его после четырехлетних поисков. Об этом пишет Daily Express.

Строительство отеля началось примерно в 1889 году. Он был назван в честь близлежащего городка Мар-дель-Суд в районе Буэнос-Айреса с населением всего 2 500 человек.

Его расположение между ручьем Ла Тигра и ручьем Ла Каролина к югу от Мирамара было выбрано отчасти потому, что этот район излюблен отдыхающими.

Акционерное общество, состоящее из четырех состоятельных людей — инженера Ромуло Отаменди, Рафаэля Эррера Вегаса, Хулио Гойены и Хуана Баутисты Отаменди, — в мае 1888 года приобрело 565 га земли к юго-западу от Мирамара. Группа хотела предложить аристократическим семьям эксклюзивное место для летнего отдыха с Атлантическим океаном всего в нескольких метрах.

Строительство отеля началось примерно в 1889 году Фото: MMPH

Однако, судя по записям, гостиница просуществовала не менее двух сезонов. Кроме того, отелю пришлось конкурировать с более роскошным отелем Boulevard Atlántico, построенным всего в километре от него.

За прошедшие годы отель Mar del Sud медленно, но верно скрылся под песком, превратившись в городскую легенду, окутанную тайной. Так было до тех пор, пока аргентинский режиссер-документалист Лауреано Клаверо, выросший на легенде об отеле-призраке, не задался целью найти его.

Используя фотографии низкого качества, несколько публикаций в газетах конца XIX века и интервью с местными жителями, ему удалось сузить круг поиска до возможного местоположения. Затем он отметил различные точки на карте Мар-дель-Суд и сузил круг поиска до пляжа Эль-Ремансо.

После открытия Клаверо совместно с архитектором Пабло Григерой написал книгу "Hotel Mar del Sud: Тайна под песком" Фото: Infobae

Первая месячная экспедиция по поиску отеля закончилась неудачей, даже с помощью металлоискателя, который, как он надеялся, поможет ему обнаружить гвозди, вилки и ложки на месте захоронения. Позднее мужчина предпринял вторую попытку. Он изменил местоположение и часами ходил по дюнам, пока в ноябре 2010 года около 14.00 не заметил сверкающие на солнце кристаллы.

Клаверо понял, что это оконные стекла, которые местные жители разбили несколько десятилетий назад, чтобы разграбить те немногие предметы, которые остались в отеле.

"Отель Mar del Sud был легендой, о которой я слышал с раннего детства. Очевидно, это долгое время питало мое воображение. Когда через четыре года мне наконец удалось найти его, это было похоже на исполнение мечты", — рассказал Клаверо Infobae.

После открытия Клаверо совместно с архитектором Пабло Григерой написал книгу "Hotel Mar del Sud: Тайна под песком".

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