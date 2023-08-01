"Малыш Годзилла": в одной из самых известных рек мира заметили "неизвестное существо" (фото)

На фотографии изображена большая черная масса, выступающая над водой, с красным кругом, похожим на глаз. Что именно изображено на снимке, остается загадкой, однако находка удивила людей.

В Великобритании в знаменитой лондонской реке Темзе было замечено нечто странное, похожее на рептилию. Находка вызвала всеобщее обсуждение в социальных сетях. Об этом пишет The Mirror.

На прошлой неделе один из пользователей разместил на популярном форуме Reddit изображение странного объекта, сопроводив его примечанием, в котором объяснил, как он был замечен в воде.

"Только что видел сумасшедшую штуку в Темзе", — подписал он свой снимок.

На фотографии изображена большая черная масса, выступающая над водой, с красным кругом, похожим на глаз. Что именно изображено на снимке, остается загадкой, однако это не помешало некоторым комментаторам дать волю своему воображению и предположить, что может скрываться в столичных водах.

"Еще одна вещь, которая пополнит мою коллекцию иррациональных страхов. Сегодня я не смогу уснуть", — написал один испуганный пользователь.

Один из пользователей разместил на популярном форуме Reddit изображение странного объекта Фото: Lad Bible

Также разгорелась дискуссия о вероятности того, что в одной из самых известных рек мира затаилось неизвестное морское существо.

"Это малыш Годзилла", — предположил один из посетителей форума.

Люди шутили, что это "знаменитая анаконда Темзы", а другие предположили, что это "монстр замка Темзы". Некоторые отмечали, что на самом деле это просто камень с бутылочной крышкой на поверхности. Один из пользователей был уверен, что это деревянный столб, в который вставлено что-то красное.

Некоторые отметили, что в прошлом году на берегу Темзы была найдена змеиная кожа длиной 5 футов (1,5 метра), так что есть вероятность, что это может быть змея. В августе 2022 года необъяснимые чешуйчатые останки были найдены на берегу Темзы в Лондоне человеком, занимавшимся поиском ценных вещей.

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