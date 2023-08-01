Вместе собирали на билет: в Индии 11 уборщиц выиграли 1,2 млн долларов в лотерею (видео)

11 женщин зарабатывали так мало, что некоторым пришлось занимать деньги, чтобы оплатить билет стоимостью 3 доллара. Заработная плата не позволяет им содержать свои семьи, и некоторые из них вынуждены брать кредиты.

В Индии группа из 11 уборщиц выиграла 1,2 млн долларов в лотерею своего штата. Женщины скинулись деньгами, чтобы купить один лотерейный билет. Об этом пишет The Insider.

На своей основной работе женщины убирают небиоразлагаемые отходы из домов в Параппанангади, городе в южном индийском штате Керала. По сообщению информационного агентства NDTV до выигрыша эти 11 женщин зарабатывали так мало, что некоторым пришлось занимать деньги, чтобы оплатить билет стоимостью 3 доллара, который они купили вместе в июне.

"Мы и раньше покупали лотерейные билеты, объединяя деньги. Но это первый раз, когда мы выиграли мегаприз", — рассказала Радха, женщина, которая покупает билеты для группы.

По данным издания NDTV, каждая уборщица обычно зарабатывает около 3 долларов в день, а также получает дополнительную прибыль от продажи собранных отходов. Заработная плата не позволяет женщинам содержать свои семьи, и некоторые из них вынуждены брать кредиты для оплаты образования своих детей.

11 женщин зарабатывали так мало, что некоторым пришлось занимать деньги, чтобы оплатить билет стоимостью 3 доллара Фото: The News Minute

Две женщины заплатили по 15 центов за билет, а остальные девять — по 30 центов, чтобы компенсировать недостачу, сообщает местное издание The News Minute.

Нескольким убирщицам не везет уже несколько десятилетий. У одной женщины дом был смыт наводнением в 2018 году. Другая потеряла мужа из-за отказа почек в 2022 году, когда ее семья не могла позволить себе пересадку органов, сообщает BBC.

После уплаты налогов женщины получат около 765 000 долларов США, которые будут разделены между ними. Две из женщин получат десятую часть доли в размере 76 500 долларов, а остальные девять женщин разделят оставшуюся часть поровну. Все они планируют продолжать работать на своих санитарных должностях.

"Мы — самый чистый муниципалитет в Малаппураме, и мы будем продолжать работать, чтобы сохранить этот статус. Теперь мы хотим, чтобы и другие здесь выиграли в лотерею", — сказала одна из женщин, имя которой не называется.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.