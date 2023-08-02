Безбедная старость: мужчина сорвал джекпот через 3 дня после выхода на пенсию (фото)

В жизни Пола Бэшоу, по его словам, всегда было три особенные мечты, одной из которых как раз и была победа в лотерее. Теперь он планирует использовать часть выигрыша для путешествий.

65-летний Пол Бэшоу из штата Массачусетс, США, ожидает безбедное будущее благодаря выигрышу в лотерею 1 млн долларов. Мужчина сорвал джекпот всего через три дня после того, как он объявил о своем уходе на пенсию. Об этом пишет UPI.

Пол из Уэст-Бойлстона рассказал представителям государственной лотереи штата Массачусетс, что сообщил своему работодателю, у которого он проработал более 20 лет, о своем уходе на пенсию на следующей неделе, а через три дня купил в магазине J & J Variety в родном городе лотерейный билет со скретч-слотом $5 000 000 100X Cashword.

Мужчина планирует использовать часть выигрыша для путешествий Фото: Massachusetts State Lottery

Бэшоу, водитель грузовика, готовящийся отметить в этом году свой 66-й день рождения, стер защитный экран и увидел приз в размере 1 млн долларов.

"Я сказал своей жене, что в жизни есть три вещи, о которых я никогда и не мечтал: победа "Патриотов" в Суперкубке (американский футбол), попадание в лунку во время игры в гольф — это случилось пять лет назад — и выигрыш в лотерею. Теперь я могу отметить все эти три желания в моем списке", — сказал Бэшоу.

По словам Бэшоу, он планирует использовать часть своего выигрыша для путешествий.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.